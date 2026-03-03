Save The Children hace llamado a proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes en México

La organización Save the Children presentó su diagnóstico “Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México: evidencia y áreas prioritarias para fortalecer sus entornos protectores”, en el cual se identificó la necesidad de fortalecer la protección de la salud mental de las infancias en el país, así como de trabajar en la construcción de espacios seguros para un correcto desarrollo de los menores.

Dirk Glas, CEO de Save the Children México, reconoció que en el país hay trabajo importante para cuidar la salud mental de las infancias, por lo que este diagnóstico aporta evidencias y fortalece la conversación sobre el tema ya que, aseguró, “es una realidad que ya no puede esperar”.

Fortalecer políticas para proteger la salud mental

Salud mental en México. Especial

En entrevista con Excélsior Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, celebró los avances en la construcción de una política de salud mental con un enfoque comunitario en el país. “Hay que reconocer que México ha avanzado sustantivamente en generar planes, políticas, programas, estrategias, para atender la salud mental y particularmente, también, para atender el tema del suicidio".

Sin embargo, puntualizó la necesidad de fortalecer la prevención, así como de garantizar que todos tengan el acompañamiento necesario, debido a que muchos menores no conocen esta información o no han tenido acceso a este tipo de servicios.

Si no garantizamos salud mental, difícilmente podemos garantizar que las niñas y niños puedan vivir vidas plenas, puedan vivir vidas felices y puedan desarrollarse como lo merecen y como tienen derecho”, reiteró.

Salud mental en números

El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años con 45 mil 800 casos al año, mientras que en México, durante la última década, se duplicó la cantidad entre jóvenes de 10 a 17 años. Un caso preocupante, de acuerdo con el estudio, que retoma cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es que el suicidio en niñas se ha duplicado, de 74 casos en 2023, mientras que en 2024 el salto fue a 74.

Tan solo en 2024 un total de 144 mil 897 niños, niñas y adolescentes solicitaron atención por condiciones mentales, de ellos el 77.7 por ciento tenían un problema de ansiedad; el 34.6, trastornos de conducta, mientras que el 20.5 de depresión. Sin embargo, de acuerdo con Claudia Aranda, especialista en Salud Mental de Save the Children, el 80 por ciento de los casos se quedan sin atención.

Hasta el 80 por ciento de las personas que requieren atención en salud mental, no la reciben”, señaló. En ese sentido, sobre el incremento de casos de ansiedad y conducta suicida en adolescentes, la especialista destacó la importancia de fortalecer entornos familiares, escolares y comunitarios como base de protección.

Este diagnóstico tiene una conclusión clara: la necesidad de inversión, prevención y fortalecimiento de la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, lo anterior a través de un trabajo coordinado entre instituciones, comunidades y familias, con el objetivo de acompañar a los menores en el proceso de reconocer, manejar y atender sus emociones.

