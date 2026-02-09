Sarampión: Tras siete casos, refuerzan cerco sanitario en Hidalgo

A pesar de la detección de siete casos de sarampión en lo que va del año, Hidalgo se mantiene entre las entidades con menor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional, informó la Secretaría de Salud estatal. Los contagios localizaron principalmente en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya.

La titular de la dependencia, Vanessa Escalante Arroyo, señaló que algunos de los casos estuvieron asociados a contactos cercanos, lo que llevó a activar protocolos de vigilancia epidemiológica más estrictos.

Estas acciones incluyeron la supervisión de espacios públicos, centros educativos y comercios con alta concentración de personas, con el fin de evitar la propagación del virus.

Como parte de la estrategia preventiva, la Secretaría de Salud prevé la aplicación de más de 146 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, enfocadas en los sectores considerados de mayor riesgo, como menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

A la par, se destinarán más de 17 mil vacunas para el personal médico y de enfermería que brinda atención directa a la población vulnerable, las cuales serán canalizadas a través de unidades del IMSS integradas al modelo IMSS-Bienestar.

Escalante Arroyo añadió que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, se intensificarán las jornadas de vacunación en escuelas públicas, principalmente en regiones con altos índices de marginación, con el objetivo de ampliar la cobertura y reforzar la prevención desde edades tempranas.

Aunque aseguró que el estado cuenta con suficientes biológicos para atender la demanda, reconoció que persisten resistencias a la vacunación en algunos grupos poblacionales. Ante este panorama, anunció el fortalecimiento de campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inmunización.

Finalmente, la funcionaria subrayó que Hidalgo ocupa el lugar 28 a nivel nacional por número de casos de sarampión, lo que confirma -afirmó- que la entidad mantiene un nivel bajo de contagios durante el presente año.

Durango suma 22 casos de sarampión

Por Alma Gudiño

Un total de tres casos de sarampión se registraron en las últimas horas, para un acumulado de 22 en Durango.

La Secretaria de Salud de la entidad confirmó el incremento de pacientes de esta enfermedad este lunes 9 de febrero.

Los últimos tres casos confirmados el fin de semana, tienen 2, 17, y 19 años de edad, todos registrados en la ciudad capital.

Detalló que están bajo observación y tratamiento sin complicaciones médicas.

Ante este escenario, la dependencia estatal reiteró el llamado a la población para vacunarse.

Este martes 10 de febrero el puesto de vacunación estará en el Auditorio Municipal de Guadalupe Victoria. El miércoles en el domo del CCH de la Universidad de Juárez del Estado de Durango (UJED) en la ciudad capital.

También se tendrá disponibilidad en los Centros de Salud 1 y 2 de la colonia Jalisco, así como en el Hospital Materno Infantil y los Centros Comerciales de la ciudad.

Las autoridades aún no consideran el uso de cubrebocas en las escuelas para evitar contagios.

