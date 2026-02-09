Niegan que Sheinbaum haya cancelado reunión con congresistas de EU

La embajada de México en Washington negó que la delegación de congresistas estadounidenses tuviera una reunión confirmada con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a la Ciudad de México, como habría señalado este lunes el legislador republicano Carlos A Giménez.

La representación diplomática aclaró que no hubo cita acordada mediante canales oficiales, con la presidenta Sheinbaum, por lo que no puede considerarse como una cita cancelada.

Los compromisos diplomáticos sólo se confirman una vez que los horarios se acuerdan mutuamente a través de canales oficiales.

Como ese proceso no se completó, no hubo reunión que cancelar”, subrayó.

En la víspera, el representante Giménez recordó en sus redes sociales que el fin de semana el grupo de ocho congresistas visitó nuestro país para sostener encuentros con diputados y autoridades mexicanas, aunque no se concretó la reunión en Palacio Nacional.

Tuve el privilegio de visitar la Ciudad de México junto a @RepMcCaul .

Aunque la presidenta @Claudiashein canceló las reuniones con la delegación de EE.UU. a nuestra llegada, fue un honor para mí reunirme con el @USAmbMex y los valientes marines estadounidenses que sirven allí con orgullo”.

Los congresistas se reunieron en la Cámara de Diputados con el Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos para hablar sobre la relación bilateral.

También fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

jcp