Aseguran más de 50 vehículos y armas en Huixtla, Chiapas

Durante una diligencia de cateo en el municipio de Huixtla, Chiapas, autoridades aseguraron armas, cargadores de diferentes calibres, chalecos, remolques, más de 50 vehículos y un inmueble.

Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras los vehículos asegurados quedaron en el inmueble custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa, para que determinen lo conducente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, en la diligencia participaron la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Parte de lo asegurado en Chiapas Foto: Especial

Continúan operativos “Cero Impunidad” en Chiapas

El Grupo Interinstitucional integrado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y la Policía Municipal, continúan implementando el Operativo “Cero Impunidad” en los municipios de Chicomuselo, El Porvenir, Motozintla y Frontera Comalapa, con el objetivo de prevenir hechos que pudieran constituir un delito y desestabilizar la paz de la ciudadanía.

En el municipio de Chicomuselo, se efectuaron recorridos en los diferentes barrios de la cabecera municipal, además se instalaron dos puntos de revisión a vehículos y motocicletas, a fin de apercibirlos sobre la portación de documentos y el uso de casco, en donde revisaron 51 motocicletas y 38 vehículos.

En tanto, en El Porvenir se recorrieron los barrios Centro, Los Pérez, Parque Ecológico, Las Salvias, San Vicente, Pinosol, Capilla, Las Pilas, La Nubes, Unión Buena Vista II, Zapotillo, Chimalapa, El Volcán y 20 de noviembre. Asimismo, se instaló un punto de inspección en el ejido Zapotillo, en donde la Policía Estatal Vial Preventiva aplicó 2 infracciones, además se inspeccionaron 25 vehículos y 10 motocicletas.

Por otra parte, en el municipio de Motozintla de Mendoza se realizaron recorridos de prevención y disuasión en los barrios Emiliano Zapata, Reforma, Los Pinos, Ignacio Allende, Xelajú Chico, Rivera Hidalgo, Xelajú Grande, Laureles, Centro y San Antonio.

De igual forma, se estableció un punto de inspección vehicular en el tramo carretero Las Cruces, realizando la verificación de 50 unidades vehiculares, 20 motocicletas y se retiró el polarizado de 10 vehículos, tanto de transporte público, como particular.

Finalmente, en Frontera Comalapa se recorrieron los ejidos 3 Maravillas, Potrerillo, Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo, Aguacatillo, Nuevo México, Sabinalito, Santa Teresa Llano Grande y Santa Rita.

JCS