Incendio consume corralón de la Fiscalía en Tzompantepec, Tlaxcala | VIDEO

Un fuerte incendio se registró en el interior del corralón administrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ubicado en San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. El fuego calcinó decenas de vehículos que se encontraban bajo resguardo judicial y generó una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Ciudadanos compartieron imágenes en redes sociales para alertar a los vecinos y solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia. El humo se pudo apreciar desde municipios como Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Cuaxomulco, Apizaco, Yauhquemehcan e incluso Teolocholco, según testimonios difundidos en plataformas digitales.

Estimaciones de daños

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría comenzado dentro del corralón de la FGJE. Aunque las causas aún no se han determinado, se investiga un posible error humano por parte del velador del establecimiento.

El viento registrado ese día provocó que las llamas se propagaran hacia predios aledaños, consumiendo pastizales y generando alarma entre los habitantes de la zona. Sin embargo, el fuego fue controlado en esos terrenos y no se reportaron daños mayores fuera del corralón.

Las autoridades estiman que alrededor de 200 vehículos resultaron afectados, aunque aún no existe un reporte oficial sobre el número exacto ni el grado de las pérdidas. Entre las unidades dañadas se encuentran automóviles particulares, camionetas y hasta un tractocamión.

Reporte del C5i y llegada de bomberos

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) informó que a las 10:52 horas recibió un reporte al número de emergencia 911 sobre un incendio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, barrio de Tzautla, en Tzompantepec.

En un inicio, el reporte señalaba fuego únicamente en pastizales, sin precisar afectaciones a los vehículos. Por ello se solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, imágenes difundidas posteriormente por elementos de Seguridad Pública mostraron que varias unidades ya estaban severamente dañadas por las llamas.

Vecinos señalaron que las explosiones de neumáticos y el calor intenso generaron momentos de pánico, mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego.

Control del incendio

El siniestro fue controlado alrededor de las 13:30 horas, aunque algunas llamas permanecieron activas dentro de los automóviles. Testigos reportaron que aún se escuchaban explosiones de neumáticos debido a la concentración de calor.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó mediante un comunicado que personal especializado acudió para implementar protocolos de seguridad y salvaguardar a la población.

En el lugar permanecieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado y autoridades municipales, quienes realizaron labores de liquidación total del incendio y aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos.