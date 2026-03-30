Aumentan a 14 mil 605 los casos de sarampión en México

Durante la última semana, al día, México reportó en promedio 95 nuevos contagios de sarampión.

Lo anterior ocurrió - del jueves 19 al jueves 26 de marzo-, periodo en el cual, se confirmaron 669 nuevos casos.

En consecuencia, la cifra acumulada aumentó a 14 mil 605, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud con corte al 26 de marzo.

Del total, más de la mitad, es decir, 8 mil 145 pacientes se han registrado en lo que va del año.

Desde el inicio del brote, los menores de 1 a 4 años de edad han sido el grupo poblacional mayormente afectado.

En segundo sitio se ubicaron las personas de 25 a 29 años y en tercer lugar los niños de 5 a 9 años.

JALISCO A LA CABEZA DE CONTAGIOS

Las 32 entidades del país han notificado casos y el número de municipios afectados sumó 453, señaló la autoridad sanitaria.

Con 4 mil 735 contagios, Jalisco siguió encabezando la lista de las 5 entidades que en este año concentran el mayor número.

En orden descendente se ubicaron:

Chiapas con 681 casos

Ciudad de México con 638

Sinaloa con 259

Estado de México con 252

DECESOS POR SARAMPIÓN

Desde el pasado 13 de marzo, no se han notificado fallecimientos por sarampión, por tanto, al contabilizar los decesos desde febrero del año pasado a la fecha, la cifra total ascendió a 35.

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21

Jalisco: 4

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 2

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

APLICAN MÁS DE 32 MILLONES DE VACUNAS CONTRA SARAMPIÓN

La Secretaría de Salud informó que del 1 de enero de 2025 al 27 de marzo de este año, se han aplicado 32 millones 612 mil 888 vacunas gratuitas contra sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

Enfatizó que los menores de 6 meses a 12 años, son el centro de la acción, ya que protegerlos es fundamental para evitar contagios y cortar la transmisión del sarampión en la comunidad.

Por ello, la dependencia federal hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que sus hijas e hijos cuenten con su esquema de vacunación completo y acudir a los servicios de salud en caso de dosis pendientes.

La vacunación también está dirigida a personas de 13 a 49 años que no se han inmunizado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.

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JCS