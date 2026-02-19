Sarampión: Oaxaca mantiene cerco sanitario y realizan vigilancia casa por casa

Ante nuevos casos de sarampión en el municipio San Juan Bautista Cuicatlán, en la región de Flores Magón, Oaxaca, los Servicios de Salud del estado activaron un cerco sanitario por la búsqueda intencionada de casos.

Los dos casos activos de sarampión en la entidad ocurrieron en San Juan Bautista Cuicatlán y Santa María Colotepec, que incrementa a 11 pacientes registrados durante 2026, atendidos en las unidades médicas de esta institución, sin presentar complicación alguna.

El brigadeo casa por casa no identificó nuevos casos y se aplicaron un total de 270 dosis del biológico Triple Viral (SRP) que protege contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis; y Doble Viral (SR), que previene contra Sarampión y Rubéola.

A la par, la institución realizó una jornada de vacunación a población de riesgo, y realizaron un brigadeo en unas 293 viviendas, 18 comercios y encuestaron a 449 personas.

Asimismo, el personal sanitario se reunió con autoridades educativas de la localidad, para dar a conocer el panorama de enfermedades febriles exantemáticas y la importancia de realizar acciones preventivas, de control y contención de casos.

Con la activación de filtros escolares se revisó la Cartilla Nacional de Salud y efectuó la respectiva referencia a la unidad médica para completar esquemas de vacunación.

La Secretaría de Salud invitó a la población acudir a su unidad de salud más cercana para recibir este biológico o completar los esquemas, principalmente de niñas y niños.

México supera los 10 mil casos de sarampión

Por Patricia Rodríguez Calva

Los contagios de sarampión aumentaron a 10 mil 085 debido a que en las últimas 24 horas se confirmaron 235 nuevos casos, informó la Secretaría de Salud en su último reporte, con corte al 17 de febrero.

Cabe señalar que en sus informes, la dependencia federal ha reiterado que más del 91% de las personas que se contagiaron de la enfermedad viral, no estaban vacunadas.

¿Cuántos contagios de sarampión han ocurrido en 2026?

De la cifra acumulada, más de la tercera parte de los contagios ha ocurrido en lo que va del año, con el registro de 3 mil 643 pacientes.

En la sumatoria realizada en los últimos 12 meses (2025–2026) las 32 entidades han notificado casos de sarampión distribuidos en 362 municipios.

En todo el país, el grupo de edad con el mayor número de pacientes es de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

Jalisco con más casos de sarampión

De las 5 entidades que concentran el mayor número de contagios, con 2 mil 153, Jalisco, continuó en primer lugar.

Le siguieron:

- Chiapas con 326 casos

- Ciudad de México con 228

- Sinaloa con 169

- Puebla con 87

