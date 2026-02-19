Alejandro Armenta participa en 113 Aniversario del Ejército Mexicano

El gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la conmemoración del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, que encabezó desde Puebla la presidenta Claudia Sheinbaum, como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, desde el municipio de Oriental, perteneciente a la sierra nororiental.

En la ceremonia se destacó el papel histórico y actual de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y el apoyo a la población civil. El acto reunió a autoridades civiles y militares en una fecha emblemática para el país.

Destacó la presencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla Trejo; del comandante del Ejército Mexicano, Francisco Leana Ojeda; del titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), Raymundo Morales Ángeles; y de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En este municipio se localiza el Complejo Industrial Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, punto estratégico para la modernización y fortalecimiento de las capacidades operativas del país.

Durante el evento, el gobernador Armenta Mier estuvo atento a la explicación sobre la renovación del Ejército Mexicano y sus distintas misiones institucionales. A través de un video proyectado a los asistentes, se recordó que el Ejército surgió del anhelo de justicia y autodeterminación del pueblo mexicano, con antecedentes en la lucha de Independencia y su consolidación tras la Revolución.

Se subrayó su evolución hacia una institución profesional y cercana a la sociedad, con acciones como la aplicación del Plan DN-III-E desde 1966 para auxiliar a la población en casos de desastre, así como su reciente participación en la atención de emergencias por huracanes y lluvias en diversas entidades.

Asimismo, se destacó el impulso a la igualdad de género en posiciones de mando, la renovación del parque vehicular, la modernización de los sistemas de radiocomunicación y el fortalecimiento del adiestramiento militar para el cumplimiento de sus misiones de defensa nacional, seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.

El mensaje final enfatizó que hoy México cuenta con un Ejército profesional, leal e institucional, comprometido con la soberanía, la paz y el desarrollo del país.

jcp