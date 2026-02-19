Aumentan a 149 los casos de miasis en humanos por gusano barrenador en México

Debido a que en la última semana se confirmaron 8 pacientes con la enfermedad, los casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax), aumentaron a 149.

En su último boletín epidemiológico con corte al 13 de febrero, la Secretaría de Salud informó que los casos siguieron distribuidos en 8 entidades del país.

Con 107, el estado de Chiapas continuó encabezando la lista.

Le siguieron:

Yucatán con 18

Oaxaca con 8

Quintana Roo con 6

Campeche con 4

-Tabasco con 2

-Veracruz con 2

-Guerrero con 2

POBLACIONES RURALES SON LAS MÁS AFECTADAS

De acuerdo al Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, del total de casos confirmados, el 72 % fueron identificados dentro de poblaciones rurales.

El 48% reportó antecedente de contacto con animales, principalmente con exposición a caprinos y a caninos. No obstante, el 52% de los casos no refirió contacto animal.

Con respecto al género, los hombres representaron el 76 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 58 % de los casos confirmados y la edad promedio fue de 55 años en un rango de 12 a 90 años.

MUERTES POR COMPLICACIONES

Durante la semana epidemiológica 05 de 2026, no se reportaron decesos de personas con miasis en humanos por gusano barrenador.

Por tanto, el conteo de muertes se mantuvo en un total de 5, -cuatro en Chiapas y una en Campeche-, desde el mes noviembre del año pasado que ocurrió el último deceso.

Es importante señalar que la Secretaría de Salud, reiteró que las 5 personas que perdieron la vida sufrieron complicaciones por enfermedades que ya tenían, por lo cual, las defunciones no fueron directamente ocasionadas por la infestación parasitaria.