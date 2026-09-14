México ocupa el segundo lugar de casos de sarampión en las Américas durante 2026

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De acuerdo con el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el pasado mes de agosto, el 95 por ciento de los casos se concentra en cuatro naciones, que en orden descendente son:

Guatemala

México

Estados Unidos

Perú

“El número de casos confirmados registrados en 2026 convierte a este año en el de mayor incidencia de sarampión en las Américas desde 2004, el registro más alto observado en los últimos 22 años”, señaló la OPS.

PANORAMA DEL SARAMPIÓN EN MÉXICO

Hasta el pasado 11 de septiembre, nuestro país confirmó 19 mil 536 casos acumulados de sarampión y 47 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud.

Estas cifras contabilizaron todos los contagios y decesos registrados desde febrero del año pasado, cuando se oficializó el brote de esta enfermedad viral en territorio nacional.

No obstante, el mayor número de pacientes se ha confirmado durante 2026, con un total de 12 mil 922.

Cuartoscuro

Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que registraron más casos en lo que va del presente año:

Jalisco: 6 mil 839

Ciudad de México: mil 033

Chiapas: 875

Las personas que no han sido vacunadas o que no tienen completo su esquema de inmunización han sido las más afectadas por el sarampión.

El mayor impacto se concentró en los niños de 1 a 4 años de edad. En segundo lugar de casos se ubicaron los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años”, señaló la dependencia federal.

12 ENTIDADES REGISTRAN DEFUNCIONES

De febrero de 2025 a la fecha, han fallecido 47 pacientes por sarampión en 12 distintas entidades: