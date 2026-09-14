Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en América Latina

Con un 69,0% de imagen positiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la evaluación ciudadana del mes de septiembre entre los mandatarios de la región, superando a Nayib Bukele de El Salvador, quien obtuvo un 66,2%, y a Abelardo De la Espriella de Colombia, que alcanzó un 53,6% de respaldo. En el extremo opuesto de la medición, los niveles más bajos de aprobación corresponden a Bernardo Arévalo de Guatemala con un 28,2%, Delcy Rodríguez de Venezuela con un 28,8%, y José Raúl Mulino de Panamá, quien registró un 32,1% de aceptación.

El estudio de opinión pública correspondiente a septiembre revela variaciones significativas respecto al mes anterior. El desempeño con el repunte más notable lo obtuvo el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien anotó una subida de +2,7 puntos porcentuales. En contraparte, Rodrigo Paz de Bolivia registró la contracción más severa de la lista, al anotar una disminución de −8,9 puntos porcentuales en comparación con los datos recabados en agosto de 2026.

Claudia Sheinbaum encabeza la lista con el 69,0% de imagen positiva Foto: especial

Los resultados del sondeo posicionan el liderazgo de la jefa del Ejecutivo mexicano en la cúspide de la valoración popular latinoamericana en el presente periodo. Por su parte, los registros en las posiciones inferiores reflejan un complejo escenario de percepción pública para los administradores de la gestión estatal en el área centroamericana y sudamericana.

La marcada diferencia entre los niveles de respaldo de cada jefe de Estado evidencia la diversidad de los contextos políticos locales que enfrentan las administraciones de la región. Mientras algunos líderes consolidan la confianza de sus representados, otros registran niveles de aprobación severamente reducidos ante la ciudadanía de sus respectivos países.