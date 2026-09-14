Gabinete de Seguridad detiene a 35 personas y asegura 131 armas el fin de semana

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Durante el pasado fin de semana, en acciones realizadas por las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 35 personas, entre ellas tres menores de edad, como presuntas responsables de un delito, y se aseguraron 131 armas de fuego, 110 largas y 21 cortas.

El organismo de seguridad indicó que se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En relación con el armamento asegurado, se detalló que se incluyen dos ametralladoras y un fusil Barret; además, 316 cargadores y 16 mil 550 cartuchos; 33 chalecos tácticos, 85 placas balísticas, 11 radios de comunicación y tres vehículos con blindaje artesanal y de fábrica.

En los operativos realizados el fin de semana también se detectaron y aseguraron 87 artefactos explosivos improvisados, 84 en Mazatlán, Sinaloa, y tres en Villa de Álvarez, Colima.

Excélsior

El Gabinete de Seguridad informó que entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre se aseguraron 584 kilos y 242 dosis de metanfetamina, así como 136 kilos y 942 dosis de mariguana, 15 pastillas de fentanilo y 755 dosis de sustancias no especificadas.

En operativos realizados en Sinaloa y Jalisco se decomisaron 54 mil 445 litros y 10 toneladas 160 kilos de sustancias y precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, lo que causó una afectación calculada en mil 919 millones de pesos a los grupos del crimen organizado.

En materia de recuperación de hidrocarburos, durante un operativo realizado en San Martín Texmelucan, Puebla, fueron asegurados 10 mil litros de gas LP y, en Benito Juárez, Cancún, se recuperaron 180 litros de hidrocarburo.

Además, fueron inhabilitadas cinco tomas clandestinas de combustible en Hidalgo, siete en Querétaro y tres en Puebla.