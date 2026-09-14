México registra 116 asesinatos durante el pasado fin de semana

Durante el pasado fin de semana se reportaron 116 homicidios dolosos en el país, 29 el viernes 11 de septiembre, 46 casos el sábado y 41 el domingo, de acuerdo con las cifras compiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el reporte publicado por el Gabinete de Seguridad se detalló que, nuevamente, Guanajuato fue la entidad con mayor violencia letal en ese periodo con 13 personas asesinadas.

Le siguió Sinaloa con 11 homicidios dolosos; Baja California y Guerrero, con 10 asesinatos por entidad; en la Ciudad y el Estado de México fueron 9 casos, también por entidad durante los tres días.

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, detalló que Michoacán y Chihuahua se cometieron 7 homicidios dolosos el pasado fin de semana, por estado.

En Morelos, entidad donde el sábado fue asesinada la estudiante universitaria española Claudia Tacoronte Aguilera, en total fueron 6 homicidios dolosos, durante el fin de semana.

En Jalisco y Veracruz se reportaron 5 asesinatos por entidad; en Oaxaca fueron 4 casos; en Chiapas y Tabasco se cometieron 3 homicidios dolosos y en Campeche fueron 2 casos.

De acuerdo con el informe del SESNSP durante los primeros 13 días del presente mes, previo a las conmemoraciones de las Fiestas Patrias, en el país han sido asesinadas 471 personas, para un promedio de 36.2 casos por día.