Ssa presentará estrategia de reforzamiento contra el sarampión

Ante el aumento de casos de sarampión en el país y la confirmación de la primera defunción en la Ciudad de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles se presentará la estrategia de reforzamiento contra esta enfermedad.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, explicó que se presentará la incidencia de los casos por el sarampión, el incremento en los estados, principalmente en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

“Mañana presentamos sarampión. Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene qué hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco, está con mayor presencia el brote y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México”, explicó la presidenta.

La mandataria federal puntualizó que hay vacunas suficientes en el país para atender esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia de covid-19, por lo que llamó a la población a acudir a recibir el biológico para frenar el brote de sarampión.

La titular del Ejecutivo señaló que tras la reunión que sostuvo este lunes con el gabinete de salud se ubicó que hay personas de 18 años en adelante que no cuentan con la vacuna triple viral, contrario a lo que se pensaba a que el origen pudo ser por la pandemia de covid-19.

Sheinbaum afirmó que se reforzará la vacunación en ciertos estados y los cuales se presentarán este miércoles y se reunirá nuevamente con su gabinete de salud este martes.

Primera muerte por sarampión en CDMX; van 28 decesos

La Secretaría de Salud reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, la cual se registró en 2025, con lo que hasta el momento suman 28 decesos en el país, contabilizando los dos fallecimientos que ocurrieron en 2026: uno en Michoacán y otro en Tlaxcala, tras el brote de la enfermedad debido al caso que se importó en Chihuahua en febrero del año pasado.

De acuerdo al último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, con corte al 9 de febrero, el año pasado Chihuahua registró 21 muertes; Jalisco 2; Sonora 1 y la Ciudad de México 1.

Desde que se detectó el primer contagio de sarampión en febrero de 2025 a la fecha, los casos por la enfermedad que se registran en el país suman 8 mil 899. Pero tan solo durante enero y en lo que va del mes de febrero, el crecimiento ha sido acelerado con el reporte de 2 mil 467 personas contagiadas.

Coahuila, Zacatecas, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur no han reportado casos durante 2026. No obstante, los 5 estados ya tenían contagios notificados durante el año pasado.

Con información de Patricia Rodríguez Calva

