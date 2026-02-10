Reconoce Sheinbaum labor de la FAM al conmemorar su 111 aniversario | FOTOS

En un país democrático, las fuerzas armadas sirven al pueblo a través del vínculo con las autoridades civiles electas, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al conmemorar el 111 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

La titular del Ejecutivo estableció que la FAM reitera su arraigo con la población al brindar ayuda en casos de desastres naturales, además de ayudar en labores de seguridad en todo el país.

Por eso la Fuerza Aérea mexicana no es una institución distante es una institución cercana profundamente arraigada en el sentir popular. Para muchas comunidades ver una aeronave de la Fuerza Aérea descender en medio de la emergencia significa una sola cosa: ‘no estamos solos, nuestras fuerzas armadas están con nosotros’

“En una democracia este vínculo entre fuerzas armadas y Pueblo tiene un significado esencial las fuerzas armadas existen para servir a la nación y la nación se expresa a través de su pueblo”, puntualizó Sheinbaum.

El evento tuvo lugar en la base militar de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México. Cortesía

Desatacó que las fuerzas armadas han acompañado la conformación del país, ha procurado su defensa, y ha sido un pilar en el auxilio y apoyo a la población.

El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones, servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad que la Fuerza Aérea mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, comentó la presidenta.

Durante la conmemoración, la presidenta entregó condecoraciones a personal de la Fuerza Aérea Mexicana en la base militar de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla comentó que la coordinación que tienen las fuerzas armadas con el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos permite combatir a la delincuencia organizada en ambos países.

Para el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente esa fecha como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Cortesía

La colaboración se da en términos de “entendimiento, cooperación y respeto” a la soberanía de cada país, insistió Trevilla.

El vínculo que mantenemos con el departamento de guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte porque se basa en valores que compartimos las fuerzas armadas como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo.

“Valores que aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana, en los que se basan nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”, recalcó.

El titular de la Defensa anunció que para mantener actualizada la flota de la FAM, se adquirirán 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y seis aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico.

Reproducir

fdm