Confirman primera muerte por sarampión en CDMX

La Secretaría de Salud informó que durante 2025 una persona murió por sarampión en la Ciudad de México, fue primera defunción por este virus en la capital del país, lo que enciendió las alertas rojas.

Con este fallecimiento en la CDMX ya suman 28 muertes en el país entre 2025 y 2026.

SOLO 5 ESTADOS NO HAN REPORTADO CASOS DURANTE 2026

Campaña de vacunación contra el sarampión Foto: Alma Gudiño

Desde que se detectó el primer contagio de sarampión en febrero de 2025 a la fecha, los casos ya suman 8 mil 899.

Pero tan solo durante enero y en lo que va del mes de febrero, el crecimiento ha sido acelerado con el reporte de 2 mil 467 personas contagiadas.

Coahuila, Zacatecas, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur no han reportado casos durante 2026. No obstante, los 5 estados ya tenían contagios notificados durante el año pasado.

Tabla de la Secretaría de Salud Especial

Sarampión altamente contagioso

El Gobierno de la Ciudad de México recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero puede prevenirse.

Piden reconocer sus síntomas y mantener al día la vacunación para proteger a niñas, niños y a toda la comunidad.

Vacunación contra el sarampión en BJ. Ricardo Vitela

En caso de no tener la vacuna, puedes acudir a a tu Centro de Salud más cercano.

Alcaldías con más contagios

Se sabe que las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A Madero son las que tienen más contagios por sarampión, justamente en esas demarcaciones se ha reforzado la inmunización principalmente para la población vulnerable.

Síntomas de sarampión

EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, DIO INICIO LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN. ENFERMEDAD QUE HA TENIDO REPUNTE ESTOS ÚLTIMOS MESES. FOTO: KARINA TEJADA. Karina Tejada

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar. La vigilancia epidemiológica recomienda identificar los siguientes signos:

Fiebre alta: Suele ser el primer signo y comienza entre 10 y 12 días después de la exposición al virus.

Manchas rojas que suelen iniciar en la cara y la parte superior del cuello, extendiéndose al resto del cuerpo.

Presencia de secreción nasal, tos constante y ojos rojos (conjuntivitis).

Muere bebé en Tlaxcala. Especial

Pequeños puntos blancos que aparecen en la cara interna de las mejillas en las etapas iniciales.

Medidas de prevención

Aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. La primera dosis se administra a los 12 meses de edad y el refuerzo se aplica a los 18 meses o a los seis años, dependiendo del año de nacimiento del menor.

Para los adultos que no cuentan con antecedentes de vacunación o que no padecieron la enfermedad en la infancia, existe la vacuna doble viral. La Secretaría de Salud enfatiza que el lavado de manos constante y la ventilación de espacios cerrados son medidas complementarias fundamentales durante los brotes localizados.

