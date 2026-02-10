Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos

La explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de Loma Larga- Santa Rosa, cerca del paraje "El Morrito", sobre la carretera Transístmica, correspondiente al municipio Barrio de la Soledad, en el Istmo de Tehuantepec, dejó un saldo provisional de tres personas muertas y seis lesionadas.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica, mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia tras la explosión en el ducto de Pemex.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil de los municipios vecinos, así como personal de Pemex se movilizaron a la zona luego de registrarse el incidente.

Una explosión en un ducto de Pemex en Oaxaca dejó tres personas muertas. Especial

Asimismo, la Policía Vial Estatal aplicó el protocolo de emergencia al desviar el tránsito por caminos alternos.

Este incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo.

Pemex atiende explosión; lamenta muerte de trabajadores

Petróleos Mexicanos (Pemex) atiende la explosión en el ducto Nuevo Teapa - Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca. Personal de la empresa realiza actualmente labores de inyección con nitrógeno.

A través de una tarjeta informativa, Pemex confirmó la muerte de tres personas, mientras que cuatro más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado.

"Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento", indicó.

En la zona en la que ocurrió la explosión elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de Pemex acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias, mientras continúan las labores tras la explosión en el ducto.

Con información de Jimena Campuzano

