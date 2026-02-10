Segob presenta avances significativos en Tianguis del Bienestar y Sí al desarme, sí a la Paz

En su participación dentro de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este martes, la titular de la Secretaria del Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó los avances de las iniciativas Tianguis del Bienestar y Sí al desarme, sí a la Paz aplicadas en el país.

Cabe mencionar que estas dos estrategias forman parte del eje de Atención a las Causas que Originan la Violencia que impulsa el gobierno de México. En este contexto, la funcionaria federal, destacó que van 271,720 personas atendidas por el Tianguis del Bienestar.

Esta actividad del Gobierno de México es parte del eje de Atención a las Causas que Originan la Violencia y tiene como propósito devolverle a la población lo que por derecho le corresponde”, mencionó.

Por el Tianguis del Bienestar van 271,720 personas atendidas.

Durante la conferencia, la titular de la Segob refirió que la coordinación de varias dependencias del gobierno de México permitió que con el Tianguis del Bienestar, se entregaran más de un millón 948 mil artículos nuevos de manera gratuita.

Expuso que para continuar con la atención a las causas se visitaron casi 300 mil hogares, para identificar necesidades de vecinas, vecinos y jóvenes, a quienes se les acercaron programas y servicios.

En resumen, por esta iniciativa, la atención se ha centrado en tres estados del país, como lo son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde se han visitado 23 municipios y nueve comunidades.

Gracias a la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han canjeado 9 mil 128 armas de fuego

Sí al Desarme, Sí a la Paz

En lo referente al otro programa, en el cual las personas podrán entregar de manera voluntaria y anónima cualquier arma de fuego en los módulos que se ubicarán en los atrios de las iglesias, sin investigaciones previas y en canje por un estímulo económico.

Rodríguez Velázquez detalló que del 01 de octubre de 2024 a la fecha, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, la población canjeó, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 128 armas de fuego por dinero en efectivo. Acción donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) e Iglesia Católica.

La titular de Gobernación explicó que una de las variables para seleccionar los municipios beneficiados fue el nivel de marginación, con el objetivo de llevar bienestar a quien más apoyo requiere, como ha instruido la primera presidenta del país Claudia Sheinbaum.

Tenemos claro que la prioridad son los más necesitados, que se encuentran a veces en las regiones más apartadas del país”, mencionó desde el Salón Tesorería.

