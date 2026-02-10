¡Karma! Chofer de aplicación agrede a mujer y auto termina chocado en Morelia | VIDEO

Una acción por demás reprobable se presentó en Morelia, Michoacán, donde un chofer de aplicación se volvió literalmente “loco” al agredir a la pasajera que traía, provocando que su unidad chocara.

Así es, por medio de redes sociales se difundió un video donde se puede apreciar como un conductor de plataforma se baja de su auto para agredir a la pasajera que traía, sin embargo al mismo tiempo su vehículo se estampó con otro pues olvidó poner el freno de mano.

De acuerdo con información recabada por medios locales, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 7 de febrero, cuando una mujer solicitó un viaje mediante una plataforma, pero durante el trayecto surgió un problema con el método de pago, lo que habría provocado el enojo del conductor.

Derivado de lo anterior, se puede observar en los primeros segundos del material, como la aborda un vehículo de color azul, pero luego de iniciar su marcha, otro ángulo capta como la víctima se baja en la calle Ana María Gallaga, ubicada en la colonia centro de la capital michoacana.

Acto seguido, el chofer de la unidad también desciende del vehículo y alcanza a unos metros de distancia a la dama, a quien empuja, para posteriormente arrebatarle el bolso que traía para después tirarlo al pavimento.

En medio del conflicto, el agresor no se da cuenta de que el auto comienza a moverse por sí solo, chocando contra otro auto que estaba estacionado en una esquina. Tras la bochornosa acción el hombre sube al auto y se da a la fuga.

Previo a irse, en otro video, se observa cómo los propietarios del automóvil chocado que estaba estacionado empiezan a reclamarle al taxista de aplicación en lo que este sube a la unidad azul y arranca a toda velocidad.

Sin precisar si el responsable fue ya detenido, se sabe que el vehículo fue localizado, y también que la mujer que fue víctima de esta escena interpuso su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

