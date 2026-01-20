Sube a cinco, el número de contagios de sarampión en Hidalgo

Cinco casos de sarampión han sido confirmados en Hidalgo durante el acumulado de 2025 y 2026, sin que hasta el momento exista evidencia de transmisión comunitaria o un brote activo en la entidad.

Los contagios se detectaron en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya, y están relacionados principalmente con casos importados, vinculados al incremento de movilidad entre estados durante las vacaciones decembrinas.

En algunos hogares se presentó contagio entre familiares, un patrón común en enfermedades de alta transmisibilidad como el sarampión, el cual fue identificado y controlado de forma oportuna.

Las autoridades sanitarias del estado afirmaron que desde la identificación de los primeros casos, se activaron acciones de contención como la búsqueda de contactos, aplicación de vacunas de refuerzo, cercos sanitarios y vigilancia clínica continua.

De manera simultánea, se reforzó la coordinación entre instituciones de salud públicas para ampliar la cobertura de vacunación en todo el estado.

Módulos temporales y permanentes fueron instalados en zonas de alta concentración de personas y en unidades médicas, con el objetivo de facilitar el acceso a vacunas gratuitas y completar esquemas, especialmente en niñas y niños.

Especialistas en salud pública advirtieron que la aparición de nuevos casos es un escenario posible debido a la naturaleza del virus; no obstante, insistieron en que la clave para evitar brotes mayores es la detección temprana, el aislamiento oportuno y una alta cobertura de vacunación.

Hidalgo refuerza medidas contra sarampión

Este martes, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud del estado y llamó a reforzar las medidas preventivas contra el sarampión.

Menchaca Salazar detalló que la Primera Sesión del Consejo de Salud de Hidalgo, encabezada por la doctora Vanesa Escalante Arroyo tiene el objetivo de establecer las estrategias para consolidar el Sistema Estatal de Salud y fortalecer la protección sanitaria en la entidad.

Destacó que como resultado de este encuentro se implementarán protocolos específicos de prevención y seguimiento ante el sarampión, mismos que serán comunicados de manera oficial próximamente.

Llaman a revisar el esquema de vacunación

En sus redes sociales, la doctora Vanesa Escalante Arroyo, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo destacó que el sarampión puede evitarse con vacunas seguras y gratuitas.

Por lo que llamó a revisar el esquema de vacunación de niñas y niños, ya que “es un paso sencillo para protegerlos”.

Por lo anterior, el Gobierno de Hidalgo llamó a la población a acudir a los módulos de vacunación ubicados en los 84 municipios del estado.

Mientras que la Secretaría de Salud del estado recuerda que las vacunas están ampliamente estudiadas y salvan millones de vidas cada año.

Resalta que combatir los mitos es una forma de cuidar a toda la comunidad.

Informarse con evidencia también protege”, añade.

