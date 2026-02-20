Reportan segunda muerte por sarampión en Durango

La Secretaría de Salud de Durango confirmó la segunda muerte por sarampión en el estado, correspondiente a un menor de un año de edad que pertenecía al mismo núcleo familiar donde ya se habían detectado alrededor de 20 casos confirmados.

De acuerdo con las autoridades de salud del estado, el menor ingresó el 9 de febrero al Hospital Materno Infantil en estado grave y con hipertensión pulmonar. Inicialmente fue atendido en Guadalupe Victoria, pero ante el agravamiento de su salud fue trasladado a la capital para recibir atención especializada.

Fallecidos por sarampión eran primos

Las autoridades informaron que el menor fallecido era primo del primer caso fatal y que existió contacto directo entre ambos. El núcleo familiar concentra cerca de 20 casos confirmados, lo que lo convierte en uno de los principales focos de transmisión detectados en la entidad.

El secretario de Salud estatal, Moisés Nájera Torres, confirmó que el paciente presentaba un cuadro complicado de salud, además de desnutrición.

Movilidad agrícola, factor en brote de sarampión

Como parte de la trazabilidad epidemiológica, se documentó que la familia se trasladó a Concordia, Sinaloa, para trabajar como jornaleros agrícolas, y posteriormente regresó a Guadalupe Victoria, Durango. Las autoridades consideran que esta movilidad pudo influir en la dispersión del virus.

Sin registro previo de vacunación

De acuerdo con las autoridades de Durango el menor que falleció no contaba con registro previo en los sistemas de salud, lo que dificulta la verificación de esquemas completos de vacunación contra el sarampión.

Pese a los cercos epidemiológicos y a los avances en las jornadas de vacunación implementadas en el estado, el brote continúa bajo vigilancia.

Casos confirmados de sarampión en Durango

Al corte de este 19 de febrero de 2026, se tienen confirmados 57 casos de sarampión en Durango, lo que representa una tasa de incidencia de 2.94, de acuerdo con los reportes oficiales de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a completar esquemas de vacunación y acudir a los servicios médicos ante cualquier síntoma compatible con sarampión.

