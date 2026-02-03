Saqueo en oficinas de Catastro de Veracruz en medio de denuncias por irregularidades inmobiliarias

El saqueo registrado la madrugada de este martes en las oficinas de Catastro del municipio de Veracruz ocurre en un contexto marcado por denuncias recientes sobre presuntas irregularidades en trámites de propiedad que involucran al Registro Público de la Propiedad y áreas catastrales en distintos municipios del estado. Aunque no existe evidencia que relacione directamente ambos hechos, el incidente reavivó preocupaciones sobre la integridad y el resguardo de la información inmobiliaria en la entidad.

Personal administrativo descubrió el robo alrededor de las 8:00 horas, al iniciar labores en el inmueble ubicado en la avenida Xicoténcatl, colonia Flores Magón. De acuerdo con los primeros reportes, personas desconocidas habrían ingresado por la parte superior del edificio y sustraído equipo de cómputo y otros objetos de oficina. El monto de lo robado aún no ha sido determinado.

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Naval acudieron al sitio para tomar conocimiento, mientras que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) prepara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Investigación sobre las irregularidades

El robo ocurre mientras abogados, ciudadanos y actores del sector inmobiliario han señalado posibles alteraciones de folios, inscripciones irregulares y resoluciones judiciales cuestionadas en litigios de propiedad en Veracruz. Estas denuncias han puesto bajo escrutinio a instituciones encargadas de garantizar certeza jurídica, como el Registro Público de la Propiedad, juzgados civiles y oficinas catastrales municipales.

Especialistas en materia urbana consultados señalan que la información catastral —incluidos planos, valores y antecedentes de predios— es un insumo estratégico en procesos administrativos y legales, por lo que su resguardo resulta fundamental. Subrayan que incidentes como el ocurrido en Veracruz, aun sin relación comprobada con las denuncias recientes, evidencian la necesidad de fortalecer controles internos y mecanismos de protección de datos.

Vecinos de la colonia Flores Magón reportaron que en semanas recientes se han registrado otros robos a oficinas y viviendas, por lo que solicitaron reforzar la vigilancia y mejorar el alumbrado público. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen indicios sobre los responsables ni si las cámaras de videovigilancia cercanas captaron movimientos durante la madrugada.