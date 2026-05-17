Conductor borracho mata a cuatro personas que compraban en un carrito de hot dogs

Autoridades municipales suspendieron las Fiestas de Primavera en la región montañosa central de Naolinco, Veracruz, luego de que un vehículo particular arrolló a un grupo de personas que se encontraba alrededor de un carrito de hot dogs; dos personas murieron en el lugar, dos más fallecieron a pesar de recibir atención médica en un hospital; además, hay 14 lesionados.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Unidad Deportiva, donde estaban instalados los puestos de comida y se concentraban familias luego del espectáculo del jaripeo.

Testigos señalaron que una camioneta gris, presuntamente una Suzuki Vitara, perdió el control, arrolló un puesto de hot dogs y terminó impactada contra un taxi estacionado. Presuntamente el conductor estaba ebrio.

Entre las víctimas mortales se encuentra una comerciante identificada por pobladores como la encargada del puesto afectado. El segundo fallecido es un hombre cuya identidad no había sido confirmada. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Naolinco, Xalapa y Misantla.

Zona en la que un conductor borracho atropelló y mató a cuatro personas en Veracruz Foto: Especial

Elementos municipales detuvieron a dos personas, presuntamente el conductor y su acompañante. Habitantes señalaron que el responsable es familiar directo del alcalde, presuntamente su tío.

Tras el hecho, el alcalde José Narciso Reyes Aguilar anunció la suspensión de los desfiles y actividades programadas para domingo y lunes, como señal de respeto a las víctimas y sus familias. No se informó si existían protocolos de control vehicular o cierres perimetrales en la zona de festejos al momento del incidente.

El munícipe también garantizó que las autoridades de la fiscalía tendrán todas las facilidades. “Este gobierno municipal será respetuoso de cada etapa del proceso donde se encuentran involucrados el responsable y los afectados, actuando sin intervención”, dijo.

Aseguró que darán seguimiento y acompañamiento a través de las instituciones asistenciales.

Sin embargo, los cuestionamientos hacia la organización de los festejos presionan a las autoridades municipales.

Vehículo que atropelló y mató a cuatro personas en Veracruz Foto: Especial

jcp