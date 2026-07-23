Salvan a víctima de secuestro virtual y frustran extorsión por 200 mil pesos

Un intento de extorsión telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual fue desactivado por autoridades de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, luego de que delincuentes exigieran 200 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de una persona.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal y del área de Prevención del Delito desplegaron acciones de búsqueda que permitieron localizar a la víctima en el municipio de Tezontepec de Aldama.

La persona fue encontrada en buen estado de salud y también se recuperó su unidad de trabajo.

De acuerdo con las autoridades, se confirmó que se trató de un engaño telefónico. Posteriormente, la víctima recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Las corporaciones explicaron que este tipo de fraude consiste en aislar psicológicamente a la víctima mediante llamadas en las que los delincuentes aseguran tenerla vigilada, le ordenan no colgar, apagar sus datos móviles y trasladarse a otro sitio.

En algunos casos incluso realizan videollamadas con personas que aparentan pertenecer a grupos delictivos para generar miedo y presionar a los familiares a realizar depósitos.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomendaron colgar de inmediato si se recibe una llamada amenazante, evitar proporcionar información personal o familiar, mantener contacto con los seres queridos, reportar el hecho al 911 y no realizar depósitos o transferencias.

Recordaron que, en un secuestro virtual, la víctima nunca está realmente privada de su libertad, sino que es manipulada mediante amenazas y engaños.