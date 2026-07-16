Colombianos intentan extorsionar a repartidor de hielo en Durango

Un repartidor de hielo en el estado de Durango estuvo a punto de ser extorsionado vía telefónica por unos colombianos que lo amenazaron con asesinarlo sino seguía sus órdenes y depositaba la cantidad de dinero que le exigían.

El afectado informó que recibió una serie de llamadas de un número telefónico con lada internacional donde le exigían 80 mil pesos y fue amenazado de muerte.

Elementos de la Policía Estatal recibieron el llamado de auxilio a través del 911 donde la administradora de la empresa de hielo Cubo Polar, informó que el chofer repartidor de nombre Julio César “G” de 38 años de edad, había salido a hacer una entrega de dicho producto y al ir circulando por la carretera a El Mezquital, a la altura de conocida empresa refresquera, comenzó a recibir una serie de llamadas de los teléfonos +573017865002 y +573143762782, de Colombia, quienes le exigían que le pidiera a sus patrones la cantidad de 80 mil pesos, ya que en caso contrario lo matarían e incendiarían el camión.

El repartidor de hielo fue víctima de una extorsión cuando conducía en carretera, por lo que policías lo auxiliaron Foto: Especial

Posteriormente en una segunda llamada le pedían 50 mil pesos y finalmente en una tercera ocasión solicitaron 27 mil pesos.

Los agentes de la Policía Estatal, dentro del Operativo Dragón, impidieron la extorsión y lograron ubicar el camión repartido y al chofer, a la vez que le manifestaron que todo era parte de un intento de extorsión.

El conductor se tranquilizó y llevaron dicha unidad hasta el domicilio de la empresa de hielo, donde se hizo entrega tanto del trabajador y del camión repartidor, donde se les hizo una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de dichos grupos delincuenciales, siendo la principal herramienta el colgar a dichas llamadas y ya no hacer caso de las mismas.