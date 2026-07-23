Pactan venta de vehículo por Facebook, llegan a la cita y con pistola se los quitan

Una mujer con orden de aprehensión vigente por un presunto robo agravado de vehículo fue detenida en Pachuca, Hidalgo, durante un operativo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La imputada, identificada con las iniciales K. I. S., era requerida por autoridades capitalinas por hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente participó en el despojo de un automóvil cuya venta había sido acordada mediante la plataforma Marketplace de Facebook.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima acudió a un centro comercial para concretar la operación con una supuesta compradora. En ese lugar, la ahora detenida presuntamente la amenazó con un arma de fuego para obligarla a firmar documentos relacionados con la unidad y entregarle el vehículo, tras lo cual huyó del sitio.

Las labores de inteligencia permitieron localizar a la mujer en la colonia Plutarco Elías Calles, en la capital hidalguense, donde agentes investigadores ejecutaron el mandamiento judicial.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, la detenida fue entregada a personal de la Fiscalía de la Ciudad de México para su traslado al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez que resolverá su situación legal.

Salvan a víctima de secuestro virtual

Un intento de extorsión telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual fue desactivado por autoridades de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, luego de que delincuentes exigieran 200 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de una persona.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal y del área de Prevención del Delito desplegaron acciones de búsqueda que permitieron localizar a la víctima en el municipio de Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con las autoridades, se confirmó que se trató de un engaño telefónico. Posteriormente, la víctima recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Las corporaciones explicaron que este tipo de fraude consiste en aislar psicológicamente a la víctima mediante llamadas en las que los delincuentes aseguran tenerla vigilada, le ordenan no colgar, apagar sus datos móviles y trasladarse a otro sitio.

En algunos casos incluso realizan videollamadas con personas que aparentan pertenecer a grupos delictivos para generar miedo y presionar a los familiares a realizar depósitos.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomendaron colgar de inmediato si se recibe una llamada amenazante, evitar proporcionar información personal o familiar, mantener contacto con los seres queridos, reportar el hecho al 911 y no realizar depósitos o transferencias.

Recordaron que, en un secuestro virtual, la víctima nunca está realmente privada de su libertad, sino que es manipulada mediante amenazas y engaños.