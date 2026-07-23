Más de 50 grados Celsius sofocan a Sonora; ajustan horarios por temperaturas récord

Las temperaturas máximas registradas por las estaciones meteorológicas en Mexicali y Hermosillo alcanzan los 47 grados centígrados a la sombra, pero la sensación térmica supera los 50 grados Celsius y en algunas ciudades costeras como Guaymas, San Carlos y Bahía de Kino el calor se siente de 55 grados centígrados por los altos niveles de humedad en el ambiente.

Ante el inicio de la canícula y temperaturas que en Mexicali pueden alcanzar hasta los 50 grados centígrados, empresas del sector de la construcción han reforzado sus protocolos de seguridad para prevenir golpes de calor entre sus trabajadores, implementando medidas que, aseguran, son absorbidas económicamente por las propias compañías.

Durante una rueda de prensa hoy, jueves 23 de julio, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California, Germán Rafael Vidal Ibarra, explicó que las empresas afiliadas a este organismo empresarial, principalmente las dedicadas a la obra privada, han modificado su forma de trabajo durante el verano.

Entre las acciones implementadas se encuentran cambios en los horarios laborales, la realización de algunas actividades durante la noche, cuando las condiciones de la obra lo permiten, así como la instalación de áreas de hidratación.

También el suministro constante de agua potable y sueros orales a sus empleados, así como la contratación de personal especializado en seguridad para supervisar las condiciones de los trabajadores.

“Cuando sube la temperatura a cierto grado, comienzan a vocear que los empleados se resguarden”, explicó.

Vidal Ibarra indicó que las empresas también capacitaciones a su personal para identificar los primeros síntomas de un golpe de calor y actuar de inmediato. Además de contar con protocolos de atención que incluyen conocer cuál es el centro de salud más cercano para trasladar rápidamente a un trabajador en caso de una emergencia.

Mexicali y Sonora registran sensaciones térmicas de hasta 55°C. Daniel Sánchez Dórame

Otra de las medidas consiste en realizar revisiones periódicas a los empleados, como la toma de presión arterial y pruebas de alcoholimetría en labores consideradas de mayor riesgo, con el objetivo de garantizar que se encuentren en condiciones físicas adecuadas para trabajar bajo temperaturas extremas.

El dirigente empresarial reconoció que todas estas acciones representan una inversión adicional para las constructoras, ya que son las propias empresas las que absorben los costos.

“Sale un poco costoso, pero la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas correctamente no tiene precio”, afirmó.

No obstante, el presidente de la CMIC consideró que mientras la obra privada ha fortalecido sus protocolos para proteger a los trabajadores, la obra pública aún presenta áreas de oportunidad en materia de seguridad laboral.

“La obra pública es un poquito más laxa en ese tema de seguridad. Es donde pudiéramos tener un poquito más de área de oportunidad y es lo que traemos aquí en CMIC, buscar preparar a nuestros socios”, señaló.

Finalmente, explicó que, aunque algunas actividades pueden trasladarse a horarios nocturnos, no todos los trabajos pueden realizarse de esa manera. Esto porque ciertas maniobras requieren maquinaria pesada, condiciones específicas de iluminación o personal completamente descansado, por lo que cada obra debe adaptar sus medidas de prevención de acuerdo con sus necesidades.

En Sonora y Baja California, las autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Salud están exhortando a la población para que eviten exponerse al calor extremo, principalmente entre las 11:00 de la mañana hasta las 17:00 horas, además que las agencias de seguridad están llevando agua, sueros y transportando a los albergues públicos a personas en situación de calle.