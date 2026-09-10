FGR apunta a suicidio en la muerte del diputado Zenyazen Escobar

La Fiscalía General de la República informó este jueves que, en el caso de la muerte del diputado Zenyazen Escobar García, todo apunta a un suicidio, derivado del análisis de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios de su entorno. No obstante, advirtió que las investigaciones continuarán, lo que indica que persisten dudas en este caso.

El pasado viernes 4 de septiembre, el legislador fue localizado sin vida en el interior de un automóvil Mercedes-Benz negro, propiedad de su hija, en la autopista Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional.

Zenyazen Roberto Escobar García, de 42 años, se desempeñaba como diputado federal de la LXVI Legislatura en representación del Distrito 16 de Córdoba, Veracruz. Maestro de telesecundaria e identificado inicialmente con las luchas magisteriales, Escobar cobró relevancia política al desempeñarse como secretario de Educación de Veracruz durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez (2018-2023).

El deceso de Escobar García se suma a una serie de hechos que han impactado a la bancada de Morena y a la Cámara de Diputados en la actual legislatura, donde el desahogo de investigaciones sobre decesos violentos o no esclarecidos de legisladores ha mantenido el debate sobre las condiciones de seguridad y la atención de crisis en el ámbito político nacional.