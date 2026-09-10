Movimiento Ciudadano se deslinda de "Pase Turístico" en Nuevo León

Tras la polémica que ha generado la próxima implementación del “Pase Turístico”, para la circulación de vehículos con placas foráneas en Nuevo León, Movimiento Ciudadano se deslindó de la medida.

Baltazar Martínez Ríos, dirigente de MC en el estado y diputado en el Congreso local, estableció que la propuesta provino del coordinador del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, y fue votada y aprobada por ese partido y el PRI.

Además, luego de que el alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, consideró como “perversa” la medida le recordó que fue promovida por el albiazul.

“Que alguien, por favor, le avise al alcalde que esta medida la propuso en el Congreso, Carlos de la Fuente”, dijo.

Citó que el gobierno estatal lo único que está haciendo es acatar e implementar una ley que los “prianistas” crearon.

“No quieran venir a confundir a las y los ciudadanos de algo que ustedes mismos realizaron”, señaló.

Recordó que Movimiento Ciudadano se abstuvo de la votación por los cuestionamientos sobre el proyecto.

La implementación del “Pase Turístico” que entra en vigor el próximo 21 de octubre ha desatado polémica, por ejemplo, autoridades de Coahuila la han llamado inconstitucional porque frena el libre tránsito de los ciudadanos.

Por su parte, el encargado del despacho del ayuntamiento de Escobedo, José Antonio Quiroga, se pronunció al respecto y dijo que los alcaldes no han recibido información oficial sobre la implementación.

“Yo no sabía que iban a tener que pedir Visa para venir a Nuevo León”, señaló con sarcasmo.

También aseguró que como siempre hay una falta de coordinación de autoridades estatales con las municipales.

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) anunció que a partir del próximo 21 de octubre será obligatorio para las unidades que circulen en Nuevo León con placas de otros estados la portación del “Pase Turístico” que se tramita en línea y no tiene costo.