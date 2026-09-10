Asesinan a balazos al influencer 'El Piturris' en su taquería de Ciudad Obregón

El creador de contenido José Luis Esparza, conocido como ‘El Piturris’, falleció cuando recibía atención médica, tras resultar gravemente herido en un ataque armado perpetrado por un sicario cuando la víctima despachaba en su taquería ‘Los Güichos’, en Ciudad Obregón, cabecera de Cajeme, al sur de Sonora.

El Piturris, también conocido como El Wichito, tenía alrededor de 100 mil seguidores en redes sociales, era creador de contenido sobre su vida cotidiana y participaba en podcasts. El ataque armado ocurrió alrededor de las 10:55 horas, frente a sus familiares y clientes, en el negocio ubicado en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en el fraccionamiento Reforma.

De acuerdo con testigos, un hombre de aproximadamente 25 años llegó al negocio, pidió dos tacos de cabeza y permaneció unos momentos en el lugar. Al recibir los alimentos, presuntamente se levantó de la mesa, se acercó al mostrador y sacó un arma de fuego con la que disparó en al menos dos ocasiones contra “El Piturris”.

El agresor salió corriendo del establecimiento y, según las primeras versiones, abordó un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones para posteriormente darse a la fuga.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al lesionado, quien se encontraba inconsciente, al Hospital IMSS-Bienestar.

A pesar de los esfuerzos médicos, José Luis E. W. falleció mientras recibía atención en el área de urgencias.