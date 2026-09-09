Especialista pide visibilizar el suicidio de ancianos vinculado con la soledad

La psiquiatra y coordinadora del Área de Salud Mental de la Fundación Hospitalarias Cantabria, la doctora Ana Fernández Villar, llama a no obviar “el suicidio oculto de los ancianos”, una realidad “poco evidenciada y hablada” que puede estar originada, entre otros factores, por la soledad no deseada.

No hay que olvidar” este fenómeno en las personas mayores, que requiere atención y esfuerzos “por abordarlo y tratarlo”, explicó con motivo de la celebración, este jueves 10 de septiembre, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Al tiempo, señaló al envejecimiento incapacitante como otra de sus posibles causas.

Los factores que pueden llevar al suicidio

En el ámbito general, Fernández Villar ha explicado que múltiples factores pueden llevar a una persona a suicidarse, los cuales “enraízan en un profundo sufrimiento y en un deseo, no tanto de morir, sino de no continuar viviendo así”.

La desesperanza, la soledad no deseada, el dolor físico o el trastorno mental grave influyen en esa decisión”, declaró, para añadir que “el perfil de la persona que llega con tendencias suicidas a consulta en los últimos años es el de una persona relativamente joven, a veces sin un trastorno mental, pero con una crisis vital sobrecargada”.

“La soledad percibida entre los jóvenes, generando un mayor aislamiento, relacionado con el papel de las redes sociales y los cambios estructurales familiares; la impulsividad acrecentada en un contexto de intoxicación por consumo de sustancias o la pérdida de sentido vital entre muchos jóvenes y adultos” son algunas de las razones que argumenta en este sentido.

De cualquier forma, subrayó que “el suicidio se puede prevenir”, para lo que “el primer paso es preguntar acerca de si en algún momento han pensado que, para vivir así, mejor no vivir”.

“Se ha de hacer desde una actitud de escucha, sin juicios ni valoraciones”, expuso, tras lo que afirmó que, después, es oportuno “buscar ayuda de profesionales, ya sean psiquiatras o psicólogos”.Señales de alarma ante el riesgo suicida

En cuanto a las señales de alarma al respecto, ha destacado:

Conflictos interpersonales.

Pérdidas recientes.

Diagnósticos médicos graves.

Situaciones de crisis agudas.

Por otro lado, resulta importante observar si la persona empieza a resolver asuntos pendientes con premura, cambios de carácter bruscos, autolesiones, aumento de la impulsividad, mayor aislamiento...”, alertó.

La especialista, que indicó que “existe una relación entre el suicidio y el trastorno mental grave, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo y trastorno por abuso de sustancias”.

Ante el riesgo suicida, desde la Fundación Hospitalarias se trabaja con las personas con trastorno mental grave de forma multidisciplinaria.

Un abordaje multidisciplinario desde Fundación Hospitalarias

A nivel de Psiquiatría, ajustando el tratamiento farmacológico a las necesidades del paciente y, junto con Psicología, incluyendo el abordaje psicoterapéutico de los problemas individuales y relacionales, teniendo en cuenta a la familia, desde trabajo social, se trabaja en la búsqueda de apoyos sociales y recursos comunitarios, partiendo de la realidad individual de cada uno”, mientras que “los integradores sociales o terapeutas ocupacionales juegan un papel fundamental en promover la participación en actividades prácticas, reactivando una funcionalidad deteriorada”.

Por último, puso de relieve también el acompañamiento y escucha diaria de las auxiliares en las Unidades y la figura de Enfermería en la participación de intervenciones en crisis junto con el terapeuta, o como enlace entre el psiquiatra y el paciente.