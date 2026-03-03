Salud Mental: Más del 50% de jóvenes mexicanos han necesitado apoyo psicológico

De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México el 50 % de los jóvenes han recibido atención psicológica. Lo anterior, es debido a que la adolescencia-que comprende en su etapa temprana de los 10 a los 14 años y en la etapa tardía de los 15 a los 19 años de edad- representa una fase de alta vulnerabilidad emocional porque se definen hábitos, relaciones y mecanismos de afrontamiento que pueden influir en la salud mental a corto y largo plazo.

Especialistas añaden que los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad pueden afectar directamente el rendimiento académico, generar dificultades de interacción escolar, alterar hábitos de estudio y propiciar retraimiento social, incrementando el aislamiento.

En muchos casos, estos cambios pasan desapercibidos o se confunden con conductas propias de la edad, lo que retrasa la identificación oportuna.

La salud mental siempre se verá afectada por múltiples factores, especialmente por la forma en que cada individuo interactúa con su entorno social, atravesando periodos de estabilidad que pueden ser temporales”, señaló Humberto Bautista, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

Durante esta etapa del desarrollo, los jóvenes enfrentan presiones sociales, exigencias académicas y una exposición constante a entornos digitales que intensifican la comparación y la autoexigencia.

A ello se suman diversos factores que pueden incrementar la vulnerabilidad emocional, entre ellos:

Consumo de alcohol, tabaco, vapear o drogas. Violencia y/o bullying.

Uso problemático de redes sociales.

Trastornos alimenticios asociados a estándares corporales.

Ante este panorama, el apoyo de la familia es fundamental para que el adolescente tenga bienestar emocional y físico

Un determinante para la estabilidad mental del adolescente es el ambiente familiar, que representa su primer contacto con el mundo exterior. Cuando existe comunicación, acompañamiento y empatía, se fortalecen factores protectores que pueden marcar una diferencia significativa en su bienestar emocional”, indicó Humberto Bautista.

