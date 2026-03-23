Salud Digna llama a actuar: detección oportuna del VPH puede evitar tragedias

Durante marzo, mes dedicado a promover la concienciación sobre el VPH y la prevención del cáncer cervicouterino, se refuerza la relevancia de la información, la detección temprana y las acciones preventivas. En este contexto, el 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el VPH, mientras que el 26 de marzo se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, dos fechas que buscan visibilizar esta infección y su estrecha relación con uno de los cánceres más prevenibles en mujeres.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, existen más de 200 tipos de VPH, y al menos 12 se consideran de alto riesgo por su capacidad de provocar cáncer. A nivel global, se estima que este virus causa alrededor de 630,000 casos de cáncer cada año, lo que representa aproximadamente el 5 % de todos los cánceres. En México, su impacto es especialmente relevante: datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) señalan que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, con más de 9,000 casos nuevos y alrededor de 4,000 defunciones anuales.

Una característica crítica de esta enfermedad es que no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Muchas mujeres pueden vivir durante años con lesiones precancerosas sin saberlo. Sin embargo, cuando se detecta de manera oportuna, el cáncer cervicouterino puede prevenirse e incluso curarse con tratamiento adecuado. La detección temprana se logra principalmente mediante estudios como el Papanicolaou, que identifica cambios celulares, y la prueba de VPH, que detecta la presencia del virus responsable de la mayoría de los casos.

En Salud Digna, ambas pruebas se realizan con una sola muestra, lo que permite ofrecer un diagnóstico más completo, accesible y oportuno. En el marco de las fechas dedicadas a la concienciación, la institución hace un llamado a las mujeres mexicanas a priorizar su salud mediante revisiones periódicas, recordando que la información y la detección temprana pueden marcar una diferencia decisiva. Bajo la campaña "El cáncer cervicouterino es curable si se detecta a tiempo", Salud Digna da continuidad al movimiento "Hazte el Papa".

Durante marzo, ofrecerá un precio especial de $335 pesos para el Papanicolaou y la prueba de VPH, con el fin de facilitar el acceso a estudios preventivos. Hablar del VPH implica también romper mitos y fomentar una cultura de cuidado. Informarse y acudir a revisiones son pasos esenciales para reducir su impacto. Salud Digna reafirma su compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a estudios de calidad para millones de personas en México.