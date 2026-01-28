Salgado pide dar prioridad a la seguridad durante reunión con alcaldes

Los gobiernos municipales de Guerrero deberán priorizar los temas de seguridad con programas alineados a la estrategia nacional, la aplicación responsable de los recursos y el compromiso institucional con la pacificación del estado.

Ese fue el llamado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a las y los alcaldes de durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública ayer en Chilpancingo.

Los instó además a continuar fortaleciendo las capacidades de sus instituciones mediante mayor inversión en equipamiento, profesionalización, infraestructura y tecnología, así como el fortalecimiento institucional a través de los recursos del FASP 2026, los cuales representan una oportunidad que debe traducirse en una mejor respuesta operativa.

Cada peso invertido debe traducirse en presencia, mejor respuesta operativa y resultados medibles para la ciudadanía. Es fundamental que los recursos se ejerzan con transparencia y responsabilidad”, puntualizó.

Según la mandataria, su administración ha logrado fortalecer la videovigilancia en los centros de control y la unidad de investigación, además de realizar reformas para combatir delitos de alto impacto.

Resultados: Durante la sesión con alcaldes guerrerenses se aprobaron por unanimidad los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública para asumir el compromiso con los municipios, impulsando la inversión de al menos el 20 por ciento de los recursos del Fortamun.

cva