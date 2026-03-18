Salen a vender dos camionetas y ya no regresan; buscan a Edgar, Luis y Enrique

Autoridades de Hidalgo iniciaron una investigación por la desaparición de tres personas que acudieron a una cita para concretar la venta de dos camionetas en la localidad de Medias Tierras en el municipio de Santiago Tulantepec.

De acuerdo con la información disponible, los desaparecidos son Edgar Miguel Hernández Méndez, Luis Ángel Tapia Flores y Luis Enrique Tapia Hernández, de 17 años.

Los tres se trasladaron al sitio con el propósito de entregar los vehículos y recibir el pago acordado.

El último registro de su ubicación se reportó minutos antes de la hora pactada para el encuentro.

Los tres hombres acudieron a una cita para concretar la venta de dos camionetas Foto: Especial

Testimonios refieren que una camioneta negra, en la que presuntamente viajaban, fue vista por última vez en un punto conocido como La Y.

Desde entonces, no se ha confirmado su localización ni se ha establecido contacto con ellos.

Como parte de las indagatorias, se integró una carpeta de investigación por el delito de desaparición y se activaron acciones de búsqueda en la región.

En el reporte de búsqueda se detalla que Luis Ángel Tapia Flores vestía pantalón de mezclilla oscuro, sudadera verde, gorra blanca y botas de trabajo color café al momento de su desaparición.

Familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que contribuya a su localización, mientras continúan las labores por parte de las autoridades.

Por estos hechos se emitieron dos fichas de búsqueda por los dos adultos desaparecidos, así como una Alerta Amber por la no localización del menor de edad.

JCS