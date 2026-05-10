Cuatro lesionados en visitas a panteones en el Dia de las Madres en NL

En dos hechos distintos cuatro personas cayeron al interior de tumbas durante la visita a panteones en la celebración del Día de las Madres por lo que fueron atendidas por elementos de Protección Civil de Nuevo León, este domingo.

El primer reporte se recibió al filo de las 09:30 horas cuando una persona que se paró sobre una lápida cayó al interior de la fosa en el panteón Dolores, ubicado en pleno centro de Monterrey, en el cruce de Aramberri y 20 de noviembre.

Tres personas fueron llevadas al Hospital Universitario. Especial

La profundidad a la cual cayó la mujer es de unos tres metros y la extracción se realizó por parte elementos de Protección municipal y EMME a través de un sistema de cuerdas y pañal. La víctima de los hechos es una mujer de 86 años que fue trasladada policontundida.

En el ayuntamiento de Marín sobre la Carretera a Miguel Alemán a la altura del kilómetro 34 se reportó que tres personas se precipitaron a una fosa con una profundidad de 5 metros en el panteón “Las Tres Cruces”.

Los heridos fueron identificados como: Debahi Lizbeth Lozano Mandujano, de 21 años, Isidra Mandujano, de 49 años y una persona más que no fue identificada. Las tres fueron llevadas al Hospital Universitario.

fdm