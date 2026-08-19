Sagrado Corazón llegará a México tras buena recepción en salas del extranjero

Con el estreno en Cinépolis programado para el 27 de agosto de 2026, la película Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin, dirigida por Sabrina y Steven J. Gunnell, anuncia su llegada a salas con una respuesta del público que, de acuerdo con información de los promotores y el acompañamiento documental de la obra, se ha expresado de manera especialmente entusiasta en distintos países.

En Francia, donde la película despertó un notable interés público, se reporta que más de medio millón de personas la vieron, incluyendo musulmanes, ateos, cristianos y judíos, así como espectadores que regresaron una segunda o incluso dos veces porque les gustó mucho y les dejó un mensaje personal.

Un mensaje que también ha encontrado buena acogida en otros países.

La recepción no se limita a México. En distintos países de América Latina, la película ha sido recibida con interés positivo por personas que reconocen en su contenido un llamado a la paz interior, la reconciliación y la esperanza en tiempos de tensión social.

En Chile, por ejemplo, la obra ha sido presentada con buena acogida por parte de públicos que valoran su riqueza espiritual y la intención declarada de ofrecer un camino de serenidad y reflexión para el corazón humano.

En México, el interés por el Sagrado Corazón se ha visibilizado en el espacio público a través de aproximadamente 250 espectaculares que promueven su imagen y difunden un mensaje de cercanía, consuelo y esperanza.

Asimismo, se han recabado testimonios de jóvenes —según consta en redes sociales— que expresan que, en medio de la violencia y la incertidumbre, ver esos mensajes les brinda paz y alegría. Para muchos de ellos, el mensaje no es solo una referencia religiosa: funciona como un ancla emocional, especialmente cuando sienten que todo a su alrededor se vuelve hostil.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por los directores, la película está concebida como una obra para todo público. En su planteamiento, el objetivo es que la audiencia encuentre un mensaje capaz de tocar el corazón de forma humana y comprensible, y que quienes la ven reporten una experiencia de gozo y paz.

La película recorre 350 años de historia, desde las revelaciones recibidas en el contexto francés del siglo XVII hasta reflexiones contemporáneas sobre la soledad, el vacío interior y la necesidad de esperanza. Según el enfoque de la obra, el mensaje central es universal: Cristo siempre ama, busca y ofrece misericordia, y su Corazón se presenta como un lugar de descanso, consuelo y esperanza para quienes atraviesan sufrimiento.

Por ello, la casa productora que la llevó a México afirma que la exhibición en salas busca favorecer un encuentro respetuoso entre el público y el contenido, con el propósito de que cada persona pueda verla, escucharla y dialogar sobre su significado.