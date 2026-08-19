Secretaria de Gobernación visita zona aguacatera de Michoacán tras operativos y bloqueos

En medio del operativo contra integrantes del crimen organizado en Michoacán, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que se encuentra de gira de trabajo por la entidad.

De acuerdo con lo dicho por la funcionaria federal desde redes sociales, recibió la orden de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo de trasladarse a cinco municipios del estado gobernado por MORENA con la intención de "atender las causas que generan la violencia".

La presencia de Rodríguez Velázquez incluyó una de las zonas donde se cultiva el aguacate de exportación, a tan solo unos días de que dicha actividad se reanudó por acuerdo de autoridades mexicanas y estadounidenses.

El recorrido por Cotija incluyó conocer el funcionamiento de una empresa empacadora de aguacate en compañía de la subsecretaria de construcción de paz, participación social y asuntos religiosos, Rocío Bárcena Molina.

Los municipios visitados en Michoacán son: Los Reyes, Tocumbo, Cotija, Peribán y Tingüindín, detalló la secretaria en dos posteos desde su cuenta personal en la red social X.

"Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein visitamos los municipios de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo, en #Michoacán, para atender las causas que generan la violencia en la región. La visita a #Michoacán comprende recorridos por diversas unidades económicas de exportación de aguacate" escribió la titular de gobernación.

Al tiempo que Rodríguez Velázquez dió a conocer sus actividades en Michoacán, desde la Ciudad de México en la conferencia matutina en palacio nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reportó la realización de un operativo de seguridad en contra de un objetivo prioritario en la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla.

La mandataria adelantó que será el gabinete de seguridad el que proporcione los resultados de la operación anticrimen, misma que enfrentó desde la madrugada de este miércoles quemas y bloqueos en distintos puntos del estado.