UNAM atribuye ausencias en examen de control a costos, tiempos y aceptación en otras universidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atribuyó a factores como el costo de traslado, la falta de tiempo y la aceptación de aspirantes en otras instituciones educativas parte de las ausencias registradas durante el examen de control presencial, al que aproximadamente cuatro de cada 10 convocados no llegaron.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que la ausencia de aspirantes no necesariamente está relacionada con un rechazo al proceso, pues algunos estudiantes pudieron haber optado por otra institución después de presentar otros exámenes de admisión.

“Para los foráneos puede haber un problema de costo, puede haber un problema de tiempos, se acordó muy rápido el examen”, señaló.

La UNAM convocó a 58 mil 783 aspirantes al examen de control presencial.

De acuerdo con el rector, aproximadamente 80 por ciento de los convocados descargó su comprobante para presentar la prueba y, de ellos, cerca de 80 por ciento finalmente acudió.

Esto significa que, de manera aproximada, 62.9 por ciento del total de convocados habría presentado el examen de control.

Más de 36 mil presentarían la prueba

Al cierre del octavo de nueve turnos de aplicación en el Palacio de los Deportes, 30 mil 463 estudiantes ya habían presentado o estaban presentando el examen.

La Universidad estimó que al finalizar la aplicación en esta sede la cifra superaría los 34 mil aspirantes.

Sumados quienes realizaron la prueba en León, Oaxaca y Tijuana, Lomelí calculó que serían entre 36 mil y 37 mil estudiantes los que finalmente presentarían el examen de control.

“Más de la mitad van a tener un lugar en la universidad”, adelantó el rector.