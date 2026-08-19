Detienen en la CDMX a testigo clave por el caso de “El Mayo” Zambada

Elementos federales detuvieron en la Ciudad de México (CDMX) a Fausto “N”, señalado como testigo clave en la investigación por el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el arresto se efectuó en la alcaldía Miguel Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez federal de control.

En el operativo participaron integrantes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como agentes de la Policía Federal Ministerial e INTERPOL, ambas dependientes de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo a las indagatorias, el detenido acompañó aquel 25 de julio al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, a la reunión en la que presuntamente fue asesinado el político sinaloense y privado de la libertad Zambada García.

La FGR sostiene que Fausto “N” habría presenciado los hechos. Sin embargo, al declarar ante las autoridades, presuntamente incurrió en contradicciones y omitió información relevante sobre lo ocurrido.

Para la Fiscalía, estas acciones habrían tenido como propósito alterar la versión de los acontecimientos, engañar a los responsables de la investigación y dificultar el esclarecimiento tanto de la muerte de Cuén Ojeda como del traslado forzado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

El detenido enfrenta acusaciones por su probable participación en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda, registrado en Culiacán, Sinaloa, y falsedad de declaraciones ante autoridades encargadas de procurar justicia.

La captura abre una nueva etapa dentro de una investigación que involucra las circunstancias en las que Zambada García llegó a territorio estadounidense, donde fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La FGR consideró que la aprehensión permitirá profundizar en una de las líneas centrales del expediente, al tratarse de un caso con implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional.

La dependencia federal señaló que las investigaciones se han realizado bajo los principios de objetividad, debida diligencia, respeto al debido proceso y profesionalismo.

También aseguró que continuará con las diligencias correspondientes, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

El detenido deberá ser presentado ante la autoridad judicial que ordenó su captura, instancia que determinará su situación jurídica. Las imputaciones formuladas en su contra deberán acreditarse durante el proceso penal.