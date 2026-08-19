Simona y Sonic: los caninos de la Guardia Nacional en Aguascalientes

Los ejemplares caninos de la Guardia Nacional en Aguascalientes: Simona y Sonic, son los encargados de labores de seguridad y detección de narcóticos. Detrás de estos ejemplares existe un trabajo constante de disciplina, adiestramiento y cuidados.

Antes de iniciar cualquier actividad, sus manejadoras, las soldados Laura Arias Constantino y Marlene Emilia Hurtado, verifican que los caninos se encuentren en buenas condiciones, que estén hidratados y preparados para realizar sus ejercicios. Lo mismo ocurre al finalizar su jornada.

"Al finalizar, se procura su recuperación mediante alimentación, hidratacion, higiene y descanso", dijo la soldado Marlene.

Estos ejemplares se encuentran en un proceso constante de adiestramiento.

El protocolo de la institución prioriza la salud integral y el acondicionamiento continuo de sus elementos caninos. Especial

"Cada ejemplar tiene diferentes características y capacidades, por lo que su preparación se realiza de manera progresiva, mediante disciplina, constancia y ejercicios".

La confianza entre la soldado y el canino es fundamental, ya que el trabajo del binomio está basado en la confianza.

"Con el entrenamiento diario vamos fortaleciendo ese vinculo".

Los ejemplares que forman parte de los binomios caninos deben contar con buenas condiciones físicas, disposición para el trabajo, capacidad de aprendizaje y un comportamiento adecuado.

Para la Guardia Nacional, los elementos caninos son de suma importancia en las labores diarias de seguridad.