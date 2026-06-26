Gusano barrenador avanza al norte: casos en México aumentan 83.5% en 3 meses

El impacto del gusano barrenador se disparó en los últimos meses, pues la plaga, anteriormente concentrada en el sur del país, se trasladó hacia el norte, adentrándose en Estados Unidos, lo que ha orillado a las autoridades a llevar el combate hasta territorio texano.

Mientras que en marzo pasado el Informe de Casos Acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) registraba 16 mil 628 casos acumulados desde el 20 de noviembre de 2024, el reporte más reciente, con corte al miércoles 24 de junio, arroja una cifra de 30 mil 522 casos acumulados, lo que representa un incremento de 83.5% en poco más de tres meses.

Entre el 1 de marzo y el 24 de junio de 2026, los casos acumulados de gusano barrenador pasaron de 16 mil 628 a 30 mil 522, de acuerdo con datos de la Sader. Gráfico: Abraham Cruz

Los reportes evidencian la forma en que el combate al gusano barrenador se ha trasladado hacia el norte. Mientras que en marzo pasado el polígono de dispersión de la moscas estériles del gusano barrenador se concentraba en Tamaulipas y zonas de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, actualmente está situado mayormente en Texas, aunque también abarca el norte de Tamaulipas, parte de Nuevo León y de Coahuila.

La colocación de trampas contra la mosca del gusano barrenador también se ha ido moviendo hacia el norte. En marzo pasado aún figuraban en estados del sur y del centro, como Guerrero, Michoacán, Estado de México y Puebla. De acuerdo con el reporte más reciente, éstas se concentran en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Durango.

Millones de moscas para combatir la plaga

El combate al gusano barrenador mediante la dispersión de moscas estériles tiene como fundamento la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

La dispersión de machos estériles de la mosca de gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) provoca que, al aparearse con moscas en campo, no exista una descendencia fértil que ponga sus huevecillos en heridas abiertas del ganado y otros animales como perros.

Esta técnica fue la que permitió que, en 1991, la mosca del gusano barrenador fuera erradicada en México.

Actualmente, la plaga de gusano barrenador en México se combate con moscas estériles procedentes de una planta ubicada en Pacora, Panamá. Olimpia Ávila

Sin embargo, 34 años después, un nuevo brote de gusano barrenador puso en jaque al país y provocó que, en mayo de 2025, Estados Unidos cerrara sus fronteras al ganado vivo mexicano para evitar que el brote llegara hasta su territorio, medida que ha aplicado de forma intermitente en el último año.

Pese a los esfuerzos, el pasado 3 de junio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en Texas desde 1966.

Planta en Chiapas, la apuesta gubernamental

Las moscas estériles con las que actualmente se combate el gusano barrenador en México proceden de la planta de Pacora, ubicada en Panamá, la única que produce moscas estériles de GBG en el mundo.

Sin embargo, ante la necesidad de una mayor cantidad de éstas, en julio de 2025, la Sader inició la adecuación de la antigua Planta de Cría y Esterilización de Mosca del Mediterráneo, ubicada en Metapa, Chiapas, para dedicarla a la producción de moscas estériles de GBG, con un estimado de 100 millones de especímenes semanales.

Dicho proyecto, que será inaugurado mañana, tuvo una inversión conjunta entre México y Estados Unidos por 51 millones de dólares, de los cuales nuestro país aporta 30 millones de dólares y el gobierno estadunidense 21 mdd, de acuerdo con datos dados a conocer por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en octubre pasado.

Croquis de la planta para producir moscas estériles de gusano barrenador en Metapa, Chiapas, la cual será inaugurada el 27 de junio de 2026. Olimpia Ávila

Como parte del combate a la plaga, Estados Unidos también informó, en agosto de 2025, que construirá en Texas una planta para la producción masiva de moscas del gusano barrenador, con una inversión de 750 millones de dólares y cuya capacidad de producción alcanzaría los 300 millones de especímenes a la semana.

De acuerdo con especialistas de Senasica, con la producción de las nuevas plantas en México y Estados Unidos, sumada a la actual de Pacora, Panamá, se producirían 500 millones de moscas estériles a la semana, con los cuales los gobiernos de México y Estados Unidos esperan erradicar, en aproximadamente cinco años, la plaga del gusano barrenador.