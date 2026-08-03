Destacan 29 senadores en productividad y debate; Fernández Noroña, sin comisión

Durante los dos primeros años de la LXVI Legislatura, 29 senadores de todos los partidos registran la mayor actividad no sólo en el trabajo de comisiones, sino en sus participaciones en el pleno y en la construcción de acuerdos, e incluso se convirtieron en los principales generadores de información política.

En contraste, un senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, jamás ha trabajado en una comisión, aunque su presencia es constante en la tribuna del pleno.

La ley que aplica al Senado establece que un presidente de la Mesa Directiva no puede formar parte de una comisión ordinaria de trabajo; por eso, en el primer año de la LXVI Legislatura, Fernández Noroña no estuvo en ninguna comisión, porque era presidente del Senado, pero desde el 1 de septiembre de 2025 dejó ese cargo y, durante los 11 meses que han transcurrido, él no se ha incorporado a ninguna de las 71 comisiones ordinarias ni cuatro especiales.

Adán Augusto López Hernández fue durante 13 meses el presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. A partir del 1 de febrero dejó la Junta y su trabajo ha consistido en asistir a las sesiones del pleno y a las seis sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales desarrolladas en este año, aunque no participa en la discusión; sólo está en las votaciones

Los morenistas de mayor presencia

El morenista Emmanuel Reyes Carmona es quien registra el mayor número de actividades, pues convocó a 21 sesiones de la Comisión de Economía, que él preside, en los 21 meses; es decir, un promedio de una por mes.

Pero además es el senador que realiza más foros, conversatorios y reuniones de diversos temas, incluida la entrega de reconocimientos que organiza, pues suman 30 tan sólo en este año; durante los tres primeros meses del periodo de receso organizó 18 actividades, la mayoría relacionadas con el sector salud más que con el económico que, por cierto, fue la primera vez que los senadores no fueron incluidos en las primeras pláticas en torno al T-MEC.

No es el único cuyas actividades constantes en el Senado lo hacen más visibles que a sus compañeros. Sin contar a los integrantes de la Mesa Directiva, que tienen actividad constante en los periodos ordinarios, hay 10 morenistas que son activos.

Además de Emmanuel Reyes Carmona están Javier Corral, desde la presidencia de la Comisión de Justicia y la secretaría de la Comisión de Radio y Televisión. Hasta el momento es el único que organiza discusiones previas a los debates legislativos para aprobar reformas legales.

Excélsior/Especial

Ana Lilia Rivera convoca con frecuencia a su Comisión de la Defensa Nacional; Susana Harp organiza encuentros bicamarales y reuniones con el sector de ciencia y tecnología; Guadalupe Chavira es una frecuente oradora en las comisiones donde participa y es de las pocas legisladoras de Morena que genera información propia, aunque hasta el momento ninguno de sus anuncios mediáticos se ha concretado en la realidad legislativa.

Edith López, de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como Martha Lucía Micher, de la Comisión para la Igualdad de Género, convocan con frecuencia a sus comisiones. Alejandro Murat, de la Comisión de Relaciones Exteriores, es un constante lógico en los procesos de ratificación de nombramientos diplomáticos y para fijar posiciones oficiales del Senado sobre temas de política exterior.

Saúl Monreal, que ha estado inmerso en información estridente, asiste a su trabajo de las comisiones que integra y es uno de los pocos senadores de Morena que accede a hacer declaraciones en torno a problemáticas nacionales.

Desde su posición como vicecoordinador y ahora como coordinador de los morenistas, Ignacio Mier es un político que genera información de la vida interna del Senado; como parte de sus funciones, es el personaje constante en la construcción de acuerdos o notificación de decisiones al resto de los coordinadores.

El contrapeso de la oposición y aliados

Por parte del PAN, una voz constante en comisiones y el pleno es su coordinador Ricardo Anaya; también otro que participa en las discusiones de comisiones es Marko Cortés; y en el pleno ningún panista participa tanto como Lilly Téllez.

En la bancada del PRI, los primeros lugares de generación de información son Claudia Anaya y Carolina Viggiano, seguidas de cerca por su coordinador Manuel Añorve. Los tres son quienes más participan en las discusiones legislativas. Alejandro Moreno tiene más declaraciones mediáticas que participaciones en los debates parlamentarios.

Del Verde, además del coordinador Manuel Velasco, están María del Rocío Corona Nakamura, Luis Alfonso Silva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Waldo Fernández, quienes convocan a sus comisiones, asisten y participan en la mayoría de los debates que se desarrollan y son frecuentes en la tribuna.

Los petistas que más destacan por ser parte constante en el trabajo del Senado son Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos y Lizeth Sánchez.

Y los emecistas Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda son las voces constantes de su fracción en los debates de comisiones, del pleno y en los posicionamientos sobre temas políticos del país.

Junto con ellos está el senador Erik Iván Jaimes, que no tiene grupo parlamentario, pero se presenta en la mayoría de las comisiones para abrir debate y hace propuestas concretas de cambio en dictámenes, aunque no tiene el poder del voto, al no formar parte en la mayoría de las comisiones en que participa.