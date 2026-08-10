Presentan agenda prodemocracia; pronunciamiento ciudadano

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) publicó el manifiesto Agenda mínima e inmediata para la reconstrucción democrática de México, en el cual alerta sobre un retroceso institucional acumulado en los últimos ocho años. De cara al proceso electoral de 2027, la organización urge a defender las normas y libertades democráticas frente a los intentos oficiales por desmantelarlas.

El documento denuncia una “anomalía constitucional” en la Cámara de Diputados, donde una coalición con 54% de los votos obtuvo 73% de las curules. Por ello, exhorta al INE y al TEPJF a realizar una interpretación constitucional justa y apegada al espíritu de la ley antes de las precampañas, evitando convertirse en cómplices de distorsiones electorales.

La agenda del IETD propone articular una amplia red ciudadana para vigilar urnas y casillas en 2027. Además, insta a que las campañas dejen de ser espectáculos de descalificaciones para centrarse en un debate serio sobre la pobreza, la desigualdad y el estancamiento del ingreso, factores sociales que sustentan el descontento con la democracia.

Asimismo, el texto hace un llamado enfático a salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los organismos autónomos como pilares indispensables del contrapeso de poder.

El pronunciamiento, fechado en agosto de 2026, está respaldado por más de 50 académicos y especialistas bajo la presidencia de Ricardo Becerra L., e incluye las firmas de personajes como José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Julia Carabias, Raúl Trejo Delarbre y Sergio López Ayllón.