EU confirma dos casos más de gusano barrenador en Texas; ¿cuántos van?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el lunes la detección de dos casos más de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, que afectan a un ternero en el condado de La Salle y a un perro en el condado de Andrews.

El USDA añadió que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas en ambos casos. El gusano barrenador es una plaga grave que amenaza al ganado, a las mascotas, a la fauna silvestre y, en casos excepcionales, a las personas, según el USDA.

Cabe mencionar que apenas el pasado viernes 5 de junio, la misma autoridad americana confirmó un segundo caso del parásito carnívoro en Texas, a pocos kilómetros de donde se notificó la semana pasada la primera detección en Estados Unidos en décadas.

“El departamento "ha confirmado un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unos 9 kilómetros del primer caso", escribió en X una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito.

En este contexto, se sabe que Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017. De ahí no se había presentado algún caso hasta el pasado miércoles cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadunidenses.

El gusano barrenador es una plaga grave que amenaza al ganado, a las mascotas, a la fauna silvestre y, en casos excepcionales, a las personas. Especial IA / Fernando Dávila

¿Cómo afecta el gusano y qué síntomas provoca?

Las moscas transmisoras depositan sus huevos en heridas abiertas o mucosas; al nacer, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas y dolorosas.

Síntomas principales: