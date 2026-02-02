Sacerdotes piden respeto al Niño Dios durante la festividad de la Candelaria en Veracruz

El fervor religioso se hizo presente durante la festividad de la Candelaria con la bendición de la imagen del Niño Dios, su “levantamiento” ataviado con diferentes prendas que evocan a santos, ángeles o incluso futbolistas, estos últimos por la cercanía del Mundial de Futbol.

Durante la homilía, varios sacerdotes insistieron en que la figura del Niño Dios representa a Jesús y debe ser tratada con respeto. Reiteraron su invitación a evitar atuendos que desvirtúen el sentido religioso.

La bendición no es un acto de moda, sino un gesto de fe. El Niño Dios no es un muñeco para caracterizar, sino una imagen sagrada que nos acompaña en el hogar”, expresó uno de los párrocos ante los asistentes.

El llamado fue recibido con serenidad por la mayoría de los fieles, quienes llevaron a sus Niños Dios con ropones tradicionales, vestiduras blancas o atuendos inspirados en advocaciones reconocidas por la Iglesia.

Fiel carga la imagen del Niño Dios con vestimenta tradicional durante la celebración y bendición de la festividad de la Candelaria en un templo católico. Excélsior

La festividad de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero en México y marca el final del ciclo navideño, con la presentación y bendición de las imágenes del Niño Dios.

Según la tradición católica, esta práctica tiene su origen en la Purificación de la Virgen María y la Presentación de Jesús en el Templo. En muchas regiones del país, los fieles visten a sus Niños Dios con ropa elaborada artesanalmente, y en ocasiones se realizan concursos o procesiones.

La recomendación de los sacerdotes se fundamenta en el Catecismo de la Iglesia Católica, que establece que las imágenes religiosas deben ser tratadas con reverencia, como medios que ayudan a la devoción y no como objetos de entretenimiento.

En Veracruz, algunas parroquias registran que más del 80% de los Niños Dios se llevan con vestimenta tradicional durante esta festividad, mientras que la tendencia de personalizarlos con motivos contemporáneos, como personajes de fútbol, ha generado debates sobre el respeto al significado religioso del rito.

«pev»