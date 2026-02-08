Enfilan ayuda humanitaria a Cuba desde México

VERACRUZ.- Listos para zarpar, los buques Papaloapan A-411 e Isla Holbox BAL-02 de la Secretaría de Marina comenzaron a ser preparados para enfilarlos al envío de comestibles desde el puerto de Veracruz a la isla de Cuba, después del anuncio del gobierno de México del envío de ayuda humanitaria.

El buque Isla Holbox ya no se encuentra en el muelle de Pescadores, donde el viernes se observó que cargaron varios camiones con diferentes alimentos como leche, carne, huevo e incluso pan dulce “del osito”, todo bajo el resguardo del personal naval.

El personal de la Secretaría de Marina explicó de manera extraoficial que, al ser buques con misiones especiales, no pueden dar a conocer las bitácoras de navegación y no aparecen en los radares de aplicaciones digitales; sin embargo, lo que sí se observó es que el Isla Holbox probablemente ya comenzó a navegar rumbo a la isla y lo mismo haría el Papaloapan entre la tarde de ayer y madrugada del hoy.

Cabe destacar que el buque Isla Holbox es capaz de transportar hasta dos mil 200 toneladas de carga y el Papaloapan, un buque anfibio, tiene capacidad para trasladar hasta 400 elementos.

Este último navío es utilizado en misiones internacionales de asistencia ante emergencias.

Poco acceso se pudo tener a los muelles donde hacían las maniobras, ya que éste era restringido, con presencia reforzada de elementos navales.

EL TRASLADO

De acuerdo con lo mencionado por fuentes consultadas, una embarcación de ese tonelaje tarda entre 10 y 15 días, ya que la distancia entre Veracruz y La Habana es de unas 500 a 600 millas náuticas, dependiendo de la ruta y el punto exacto de entrada a la isla caribeña, que presumen sea en puerto Mariel, en el occidente de la isla.