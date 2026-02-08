Impiden acceso de buscadoras a fosa; mineros desaparecidos en Concordia

CULIACÁN.— Familiares de personas desaparecidas se trasladaron hasta la comunidad de El Verde, ubicada en la zona serrana del municipio de Concordia, buscando acceder a la fosa clandestina encontrada por las autoridades, con la esperanza de hallar algún indicio de sus seres queridos, pero no se los permitieron.

Las madres buscadoras llegaron hasta el primer filtro de seguridad, colocado muy distante de la fosa, donde se instalaron elementos de la Guardia Nacional para impedir el ingreso de todas las personas.

A pesar de la petición de las integrantes de diversos colectivos de búsqueda no se les permitió el acceso y tampoco les brindaron la información que ellas requirieron.

“Nuestro único objetivo es ese, obtener información de parte de las autoridades correspondientes, y darles un lugar digno a esas personas, sobre todo, si son nuestros familiares”, dijo Alejandra, una de las madres buscadoras.

El grupo de buscadoras, integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia, alquiló un transporte para llegar hasta la comunidad de El Verde, ante el desespero de no tener ninguna información de parte de las autoridades.

“Somos víctimas indirectas, deberían permitirnos el acceso hasta un punto cercano, donde ellos quieran, para brindarnos información o que alguien de ellos venga para acá, desconocemos hasta el número de cuerpos”, señaló.

Para ellas, es esencial conocer qué tan grande es la fosa clandestina, así como algunas de las características de los cuerpos y su estado de descomposición, pues eso ayudaría a los familiares.

A manera de protesta, colgaron lonas en las cercas del lugar, con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos, y adelantaron que, permanecerían en el sitio hasta obtener alguna respuesta.

Sin embargo, las autoridades no sólo les limitaron el acceso, colocaron inhibidoras de señal para impedir cualquier tipo de comunicación en la zona.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha brindado información a detalle de la fosa encontrada en la comunidad de El Verde, pero se vieron camionetas del Semefo trasladar algunos cuerpos y los trabajados de excavación todavía continúan.

La FGR, sin revelar el número de cuerpos, se limitó a decir que uno de ellos tenía las características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, quienes fueron privados de la libertad por hombres armados, el pasado viernes 23 de enero.

A través de las redes sociales, colectivos de búsqueda de todo el estado han mostrado indignación por el actuar de las autoridades, al no brindarles información que pueda darles certidumbre

Ante los cuestionamientos, la Fiscalía General del estado informó que ellos únicamente estaban brindando apoyo con el manejo y trasladado de cuerpos, pero todas las investigaciones estaban a cargo de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, quien se ha manido en silencio.