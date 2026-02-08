Estados lanzan cruzada contra el sarampión

Ante la acelerada propagación del sarampión en la República Mexicana, autoridades de salud han intensificado las medidas de prevención adicionales para mitigar el brote que a nivel nacional ya ha dejado 8 mil 459 contagios.

México se ubica actualmente como el país con el mayor número de contagios por este virus en el continente, siendo los niños menores de cuatro años el grupo más afectado, seguido por los de cinco a nueve.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión con corte al 5 de febrero, la situación es crítica en entidades como Chihuahua, que lidera el repunte nacional con 4 mil 502 casos acumulados desde 2025; seguida de Jalisco, con mil 848, lo que ha obligado a instalar módulos de vacunación adicionales en municipios como Tlaquepaque.

Además, en Tabasco se han encendido las alarmas al reportar un incremento de 750% en sus contagios en sólo 30 días, pasado de cuatro a 34 contagios.

Otras entidades como Sinaloa reportan más de 100 contagios en el año, superando ya el total de casos registrados en 2024.

Para frenar la transmisión, diversos estados han implementados estrategias de choque para evitar que el sarampión continúe su propagación.

En Jalisco, por ejemplo, iniciaron con jornada de vacunación casa por casa principalmente en barrios vulnerables.

En el Estado de México, se alistan jornadas en centros religiosos, mientras que en Veracruz y Nuevo León fueron instalados módulos en plazas comerciales y centros históricos.

En Coahuila y Tamaulipas se ha realizado un refuerzo en escuelas y fronteras con brigadas intensas principalmente en plantes educativos y distritos sanitarios, mientras Tabasco mantiene cercos en su frontera con Chiapas.

A pesar del panorama, algunos estados reportaron avances significativos, como Chiapas, donde autoridades dijeron haber contenido la enfermedad, luego de aplicar más de un millón de dosis en zonas indígenas.

Mientras tanto, en Zacatecas, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur se mantienen sin transmisión activa en lo que va de 2026.

Otras entidades también han activado protocolos ante la presencia del virus o para prevenir su llegada.

Hidalgo reporta siete casos y busca elevar la cobertura en niños de dos años.

Por su parte, Morelos y Aguascalientes han confirmado seis contagios cada uno, lo que ha motivado la apertura de centros de salud en fines de semana para agilizar la inmunización.

En el sur, Quintana Roo habilitó puestos de control en hospitales regionales y en Oaxaca, Puerto Escondido reportó un caso.

Durango también enfrenta un brote de 19 casos distribuidos entre la capital y zonas indígenas.

PROTECCIÓN

Víctor Antonio Segura Sánchez, médico especialista en medicina preventiva y epidemiólogo, aseguró que la herramienta fundamental para disminuir la incidencia es la vacunación y, sobre todo, alcanzar una protección colectiva de por lo menos 95%.

“No es que vacunes a 100%, sino que, dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, con 95% de vacunación, ya creaste un efecto de rebaño con el cual puedes proteger a toda la población”, dijo en entrevista con Excélsior.

Explicó que en muchas ocasiones es difícil acceder a comunidades lejanas.

En este sentido, autoridades de Sonora y Veracruz han hecho un llamado a los adultos de hasta 49 años que no estén seguros de su esquema a vacunarse ante la duda, ya que una dosis adicional no representa riesgo y refuerza la inmunidad individual y colectiva.

Más allá de los virus, afirmó que el mayor reto logístico para frenar el aumento de casos es la difusión del conocimiento médico.

Según el especialista, muchos médicos de primer contacto (como los recién egresados o quienes han dejado de capacitarse) podrían no saber identificar síntomas de enfermedades “nuevas” o erradicadas, lo que retrasa la notificación y el control de los brotes.

“Porque digo, hay médicos especializados que están en aeropuertos, pero muchas veces no todos los médicos… Hay muchos médicos que dejaron de capacitarse y pues son enfermedades nuevas. Entonces, creo que el gran reto es la difusión con respecto a todas estas enfermedades”, sostuvo.

“México está preparado para identificar todas estas enfermedades que pudieran llegar al país”.

