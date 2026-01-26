Ryan Wedding se declara no culpable de cargos en EU

Ryan Wedding, exatleta olímpico de nacionalidad canadiense, se declaró inocente este lunes ante una corte federal de Santa Ana, California, de los cargos relacionados al narcotráfico y múltiples homicidios.

El acusado compareció ante el tribunal tras ser entregado en la Ciudad de México, donde el hombre se entregó en la embajada de Estados Unidos. Wedding es señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el líder de una red transnacional de tráfico de cocaína.

Vínculos con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la acusación formal, Wedding, de 44 años, operaba en alianza con el Cártel de Sinaloa para transportar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína. La droga procedía de Colombia, transitaba por México y llegaba a centros de distribución en California, Estados Unidos, y diversas provincias de Canadá.

El exdeportista, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, figuraba en la lista de los diez más buscados por el FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura antes de su detención en territorio mexicano.

Cargos por homicidio y represalias

La fiscalía federal sostiene que Wedding no solo coordinaba la logística del tráfico de sustancias, sino que ordenó asesinatos para proteger las operaciones de su organización. Entre las víctimas se encuentra un testigo protegido que fue ultimado en Colombia en enero de 2025, semanas antes de que pudiera testificar en su contra.

Asimismo, se le vincula con el asesinato de dos personas y el intento de homicidio de una tercera en Ontario, Canadá, ocurridos en noviembre de 2023. Según las investigaciones, estos actos fueron represalias por el robo de un cargamento de droga. En mayo de 2024, Wedding presuntamente ordenó otra ejecución en territorio canadiense motivada por una deuda de narcóticos.

Podría tener cadena perpetua

El pliego acusatorio incluye cargos por conspiración para distribuir cocaína, conspiración para cometer homicidio y manipulación de testigos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que, de ser hallado culpable de los cargos más graves, Wedding podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad.

Durante la audiencia de este lunes, la defensa del canadiense rechazó todas las imputaciones. El juez ordenó que el acusado permanezca en custodia sin derecho a fianza debido al alto riesgo de fuga y la peligrosidad que representa para los testigos involucrados en el caso.

